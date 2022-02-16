ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими.
Кабмин 8 февраля одобрил концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который утверждает решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны об ужесточении санкций против оппозиционного блогера Анатолия Шария и портала «Страна.ua».
Украина просит провести совместное заседание Постоянного совета ОБСЕ и Форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ в течение 48 часов из-за "действий Москвы" у границы, заявил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.