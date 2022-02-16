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Министр финансов Силуанов выступил за легализацию майнинга в России

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Минфин России выступает против запрета майнинга в стране, ведомство хочет легализовать данную сферу и ввести налогообложение, заявил глава ведомства Антон Силуанов.
RT на русском
ЦБ РФ в январе опубликовал консультационный доклад по криптовалютам, в котором предложил законодательно запретить оборот и майнинг криптовалют в стране, при этом законодательно не ограничивать владение ими.
РИА Новости
Силуанов отметил, что в случае сохранения разногласий с ЦБ по вопросу регулирования рынка криптовалют, Минфин внесет в правительство пакет законопроектов с таблицей разногласий.
Московский Комсомолец
Кабмин 8 февраля одобрил концепцию, согласно которой предлагается лицензировать криптовалютные площадки, к которым будут установлены требования по ликвидности и капиталу, и разделить инвесторов в криптовалюту на квалифицированных и неквалифицированных.
РИА Новости

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Силуанов считает, что майнинг в России нужно вывести в легальное поле и взимать налоги
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Министр финансов Силуанов выступил за легализацию майнинга в России
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