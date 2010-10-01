Экономика

REGNUMREGNUMМинистр финансов: в феврале Украина выполнила бюджет на 93,7%

В феврале общий фонд бюджета Украины по данным государственной казначейской службы был пополнен на 93,7% от запланированного показателя.
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Футбол

«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ

Газета.Ru 13:06
Армия и оружие

Турецкие военные сбили два сирийских самолета

РИА Новости 07:12
Происшествия

В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус

Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Российская газета 13:13
Армия и оружие

Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Газета.Ru 10:00
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Политика

Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина

Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 10:20
ЖКХ

В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ

Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Lenta.ru 12:28
Происшествия

В Казани женщина напала с ножом на двоих сыновей

ТАСС 12:04
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина откровенно призналась, что не живет с молодым мужем

Артистка заявила, что ей просто необходимо изредка побыть наедине с собой. А когда приходит скука, Гор заходит к ней.
NewInform вчера в 19:57
Политика

В Турции сообщили, что более 100 тыс. беженцев пересекли границу с ЕС

ТАСС 06:25
Происшествия

В Подмосковье мужчина с дочерью погибли на масленичных гуляньях

РИА Новости 07:43
Армия и оружие

Авианосец США вошел в Средиземное море

Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Известия вчера в 23:24
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Фигурное катание

Тарасова: мне жаль Роднину

Газета.Ru 05:49
Общество

Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
ТАСС 10:12
Политика

Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара

Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
RT на русском 01:12
Армия и оружие

Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией

Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Lenta.ru 28 февраля в 07:20
Политика

Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Газета.Ru 01:25
Музыка

Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили

Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Экономика сегодня вчера в 20:37
Происшествия

Главного редактора Sputnik Турция освободили

Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
ТАСС 09:59
Спорт

Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира

Лыжники сборной России завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
РИА Новости 06:47
Единоборства

Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC

Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
РИА Новости 11:37
Политика

Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников

РИА Новости 10:34
Шоу-бизнес

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми

Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Вокруг ТВ 28 февраля в 06:30
Общество

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
РБК 07:11
Шоу-бизнес

40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз

Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Вокруг ТВ 05:26
Культура

Умерла народная артистка России и Мордовии Мария Антонова

ТАСС 11:57
Армия и оружие

США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
HotGeo вчера в 12:37
Шоу-бизнес

В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой

Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.
Говорит Москва 05:10
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Оксана Сергеевна Маркарова
Украинский экономист
Украинский государственный деятель и экономист. Министр финансов Украины с 22 ноября 2018 года. Член СНБО.
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