Экономика
REGNUMМинистр финансов: в феврале Украина выполнила бюджет на 93,7%
В феврале общий фонд бюджета Украины по данным государственной казначейской службы был пополнен на 93,7% от запланированного показателя.
Читать в источнике
Оценить
Футбол
«Сочи» уступил «Арсеналу» в матче РПЛ
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Происшествия
В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
Ни у кого из предыдущих пациентов диагноз не подтвердился. Ранее ряд Telegram-каналов сообщали о первом пациенте с коронавирусом в Москве.
Армия и оружие
Песков заявил о незаконном нахождении иностранных военных в Сирии
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что все иностранные военные, за исключением российских солдат, находятся в Сирии незаконно и нарушают международные правила, цитирует "Интерфакс".
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Политика
Bloomberg рассказал о новом распорядке работы правительства Мишустина
Время совещаний в правительстве России изменилось после назначения Михаила Мишустина на пост премьер-министра, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
ЖКХ
В России из-за теплой зимы пересмотрят стоимость услуг ЖКХ
Стоимость услуг ЖКХ в России пересмотрят из-за теплой зимы.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина откровенно призналась, что не живет с молодым мужем
Артистка заявила, что ей просто необходимо изредка побыть наедине с собой. А когда приходит скука, Гор заходит к ней.
Армия и оружие
Авианосец США вошел в Средиземное море
Авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS Eisenhower прошла пролив Гибралтар и вошла в Средиземное море.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Фигурное катание
Тарасова: мне жаль Роднину
Общество
Путин подписал закон о расширении программы материнского капитала
Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий программу материнского капитала.
Политика
Учёный назвал возможные последствия для США в случае ядерного удара
Профессор Мичиганского технологического университета Джошуа Пирс в своей статье для журнала The Conversation заявил, что запуск ядерных боеголовок по территории за пределами США будет иметь последствия для самих Соединённых Штатов.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности воевать с Россией
Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Музыка
Лазарев поскандалил на музыкальном шоу после высказывания Осиашвили
Критика участницы музыкального шоу «Ну-ка, все вместе» со стороны одного из членов жюри Симона Осиашвили вывела из себя певца Сергея Лазарева.
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция освободили
Ранее в воскресенье главный редактор МИА "Россия сегодня", RT (Russia Today) и Sputnik Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале сообщила, что в офисе агентства в Стамбуле проводят обыск и что трех задержанных ранее в Анкаре сотрудников доставили во Дворец Правосудия для дачи показаний.
Спорт
Российские лыжники взяли бронзу в эстафете на этапе Кубка мира
Лыжники сборной России завоевали бронзовые медали в эстафете 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Политика
Путин почтил память павших в Чечне псковских десантников
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Общество
В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус
В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города.
Шоу-бизнес
40-летняя Елена Подкаминская стала мамой в третий раз
Актерский состав 2-го сезона сериала "ИП Пирогова" Напомним, что с Денисом Гущиным, за которого звезда сериала "Кухня" вышла в 2018 году, Елена Подкаминская познакомились во время перепланировки квартиры актрисы.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Шоу-бизнес
В НИИ Питания РАН одобрили диету Бабкиной и Гришаевой
Ведущий научный сотрудник НИИ Питания РАН Ольга Григорьян в беседе с «Говорит Москва» отметила, что такой режим питания правильный и очень полезный.