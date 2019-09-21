Политика
RT на русскомМинистр инфраструктуры Украины оценил идею строительства Hyperloop
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в беседе с газетой "Наше місто" прокомментировал идею строительства в стране системы сверхскоростных перевозок в вакуумной среде Hyperloop.
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Как тебе такое, Илон Маск? В Мининфраструктуры Украины нашли, чем заменить Гиперлуп
Украина.рувчера в 09:15
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Происшествия
В Рязанской области упал вертолетный беспилотник
РИА Новости 04:00
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Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин сообщил ТАСС, что по факту двух суицидов проводится проверка.
Lenta.ru 05:07
Политика
Киев отказался от участия в сессии ПАСЕ
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Колонна российской военной техники напугала украинцев
Украинцы тут же заговорили о готовящейся войне. Что это может быть — разбирался корреспондент АН. На видео попали несколько десятков танков.
Аргументы недели вчера в 09:31
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
В одном из сел Стерлитамакского района двухлетнюю девочку отказались брать в детский сад по причине особенностей ее внешнего вида.
Российская газета вчера в 11:33
Армия и оружие
В США назвали Калининград целью удара в случае войны с Россией
У Пентагона есть план, позволяющий преодолеть систему противовоздушной обороны в Калининграде, заявил журналистам командующий ВВС США в Европе и Африке Джеффри Ли Харригян.
РИА Новости 19 сентября в 16:45
Происшествия
Павла Устинова освободили из СИЗО
ТАСС вчера в 06:34
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Японские авиакомпании отменили более внутренних рейса из-за приближения к южным регионам страны тайфуна «Тапа».
РБК 00:27
Общество
Росгидромет озвучил прогноз на зиму
Синоптики рассказали, какая погода ждет россиян предстоящей зимой. Данные опубликованы на сайте Росгидромета.
РИА Новости вчера в 08:22
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости 02:02
Кино
Карина Мишулина надела на премьеру фильма любимое украшение
Стоит отметить, что Карина уже не первый раз надевает данный аксессуар на выход. Видимо он ей дорог, просто нравится или и то и другое.
Paparazzi.ru 19 сентября в 06:02
Политика
Байден призвал Трампа опубликовать стенограмму разговора с Зеленским
Президент США Дональд Трамп должен обнародовать расшифровку телефонного разговора со своим коллегой из Украины Владимиром Зеленским, считает бывший вице-президент США Джо Байден.
Интерфакс вчера в 22:35
Авто
Составлен топ-10 самых непопулярных автомобилей на рынке РФ
Среди непопулярных у россиян моделей по разным причинам оказались как премиальные, так и бюджетные автомобили Аналитики составили топ-10 самых непопулярных моделей у российских покупателей, приобретающих машины через интернет.
SpeedMe 19 сентября в 03:32
Общество
Медики назвали признаки начала болезни Альцгеймера
Свидетельствовать о начале болезни Альцгеймера помимо нарушения памяти могут ухудшение зрения, ориентации в пространстве и трудности с логическим мышлением, рассказали РИА Новости в Национальном институте старения США (National Instute on Aging) - главной структуре по изучению этой болезни в США.
РИА Новости вчера в 20:57
Происшествия
В Екатеринбурге в клубе во время вечеринки произошел пожар
В Екатеринбурге во время вечеринки произошел пожар в помещении клуба, сообщил портал Е1.ru.
РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес
«Помогу»: Волочкова пообещала научить Бузову садиться на шпагат
Балерина прокомментировала танец телеведущей в Instagram. Анастасия Волочкова обещала научить садиться на шпагат телеведущую Ольгу Бузову.
Пятый канал 00:53
Политика
В МИД Украины заявили о деградации антироссийских санкций
Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что санкции против РФ "идеологически начинают разваливаться" из-за несогласованности действий лидеров стран ЕС.
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Армия и оружие
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Российская газета вчера в 19:25
Гаджеты
В Сети опубликовали видео с демонстрацией работы кнопочного телефона Nokia с Android
В Сети опубликовали видео, демонстрирующее работу кнопочного телефона Nokia с Android.
Актуальные Новости 03:16
Происшествия
Шедшего к Путину шамана отправили в психбольницу
Lenta.ru вчера в 04:12
Происшествия
Российских детей облили горящим маслом в Турции
Известия 19 сентября в 19:21
Футбол
ФК «Краснодар» расторг контракт с Мамаевым
Футбольный клуб "Краснодар" по обоюдной договорённости расторг контракт с футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Life.ru вчера в 13:41
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Экономика
Mitsubishi потеряла $320 млн из-за сделок одного трейдера
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Энергетика
«Нафтогаз» рассчитал новый тариф на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа на 2020-2024 годы, сообщает "Сегодня.ua" со ссылкой на пресс-службу компании.
РИА Новости 03:06
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета вчера в 10:38
Кино
Мультфильм «Маша и Медведь» вышел в кинотеатрах Великобритании
News.ru вчера в 16:31
Происшествия
В Одессе женщина-водитель въехала в толпу протестующих
В Одессе женщина за рулем Nissan въехала в толпу протестующих на пешеходном переходе.
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Усэйн Болт: «Мбаппе может успешно играть в любой команде»
Думаю, он может успешно играть в любой команде.
Спорт-Экспресс 03:47