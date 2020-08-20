Глава МИД Польши подал в отставку
Смотрите также
Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
«Калашников» начал экспортировать автоматы АК-12
Екатерина Варнава рассказала об интимной жизни с Хрусталевым
СК возбудил дело против депутата Мосгордумы Шереметьева
Собчак боится присутствия красивых актрис рядом с мужем
«Ожившая» ранее пациентка в курской больнице скончалась
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии
В Узбекистане начнется производство электромобилей за 3 тыс. долларов
Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера
Появилось видео из самолета, где Навальный кричит от боли
Овечкин и Кузнецов помогли «Вашингтону» победить «Айлендерс»
NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
«Ростех» передаст Red Wings 30 невостребованных Superjet 100
Основатель ФБК Навальный впал в кому после отравления
ФСБ пресекла попытку СБУ похитить лидера народного ополчения Донбасса
В Госдуме предложили отменить транспортный налог с 2021 года
Монахинь захваченного на Урале монастыря перевели в другие обители
В РАН объяснили природу заснятых с МКС объектов
Глава МИД Польши подал в отставку
Россиянам раскрыли способ узнать телефонные номера мошенников
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Названы противопоказания при вакцинации от COVID-19
«Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел», — приводит текст сообщения PAP. Как уточнили в ведомстве, его руководитель посчитал, что «после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии».В источнике
Подробнее о событии