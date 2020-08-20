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RT на русском
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Глава МИД Польши подал в отставку

«Яцек Чапутович подал в отставку с поста министра иностранных дел», — приводит текст сообщения PAP. Как уточнили в ведомстве, его руководитель посчитал, что «после президентских выборов самое время сменить главу польской дипломатии».В источнике
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Газета.Ru

Министр иностранных дел Польши подал в отставку

Газета.Ru05:32
РИА Новости

Глава МИД Польши подал в отставку

РИА Новости04:57
Говорит Москва

Глава МИДа Польши подал в отставку

Говорит Москва05:24
Life.ru

Глава МИД Польши уходит в отставку

Life.ru05:19
Известия

Глава МИД Польши подал в отставку

Известия05:00
RT на русском

Глава МИД Польши подал в отставку

RT на русском04:58
ТАСС

Глава МИД Польши подал в отставку

ТАСС05:27

Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии

Блогер Алексей Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких, рассказал заместитель главного врача омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко, передает РИА "Новости".
Врач заявил, что Навальный находится в стабильно тяжелом состоянии
Газета.Ru05:09
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Оппозиция не планирует мешать участию Лукашенко в новых выборах

Координационный совет белорусской оппозиции будет добиваться проведения в кратчайшие сроки новых президентских выборов и полной смены состава Центризбиркома страны, заявила член президиума совета Мария Колесникова.
Интерфакс05:29
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Адвокат Ефремова допустил причастность хакеров к ДТП с участием актера

Адвокат актера Михаила Ефремова, обвиняемого в ДТП со смертельным исходом, Эльман Пашаев представил в Пресненский суд Москвы отзыв специалиста, по словам которого в автотехнической экспертизе не рассмотрены все возможные версии аварии.
Forbesвчера в 09:52
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