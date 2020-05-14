Министр культуры России Ольга Любимова, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела и вернулась к работе. Об этом она сама сообщила в четверг ТАСС.

с чего всё началось

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вылечилась от коронавируса COVID-19 и вышла на работу. О ее болезни стало известно 6 мая, и. о. министра культуры был назначен Сергей Обрывалин. Госпожа Любимова лечилась дома и продолжала работать удаленно.

Политика В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии. 2

Общество Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий. 31

Политика В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17 В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году. 125

Шоу-бизнес Мэри-Кейт Олсен разводится с братом Саркози Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен, сестра-близнец актрисы Эшли Олсен, подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.

Общество Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий. 248

Общество Путину рассказали об опухоли Заворотнюк Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли. 107

Фигурное катание Роднина жестко ответила на критику Тарасовой Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской. 1

Общество Собянин заявил о возможной второй волне коронавируса в Москве Преждевременное снятие ограничительных мер в столице может привести к росту заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в блоге на его сайте.

Политика На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.

Общество Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции. 50

Происшествия Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС. 31

Общество Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок "Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. 1,2K

Общество Собянин рассказал о нагрузке на коронавирусные стационары Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что нагрузка на коронавирусные стационары уменьшается.

Политика Китай планирует отомстить США за санкции Ранее в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте. 49

Общество В российских школах отменят общие перемены "Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе. 2,2K

Экономика Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.

Наука Обнаружен новый источник распространения коронавируса Летучие мыши вновь оказались замешаны в дело о коронавирусе: ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 может активно размножаться внутри кишечника и летучих мышей, и человека. 3

Здоровье В России выявили новое клиническое проявление коронавируса В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела». 881

Автоспорт Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.

Футбол «Локомотив» объявил об уходе Сёмина Москва, 14 мая 2020, 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.

Шоу-бизнес Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину. 115