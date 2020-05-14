Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМинистр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Министр культуры России Ольга Любимова сообщила, что вылечилась от коронавируса COVID-19 и вышла на работу. О ее болезни стало известно 6 мая, и. о. министра культуры был назначен Сергей Обрывалин. Госпожа Любимова лечилась дома и продолжала работать удаленно.
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с чего всё началось

Глава Минкультуры вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции

Министр культуры России Ольга Любимова, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела и вернулась к работе. Об этом она сама сообщила в четверг ТАСС.
ТАСС06:40

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Глава Минкультуры вылечилась от коронавируса

РБК07:24

Глава Минкультуры вылечилась от COVID-19

РИА Новости07:06

Глава Минкультуры вышла на работу после перенесенной коронавирусной инфекции

ТАСС06:40

Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

RT на русском06:58

Министр культуры Любимова вылечилась от коронавируса

Коммерсантъ06:47

Министр культуры России Любимова вылечилась от COVID-19

Известия07:00

Министр культуры Любимова вернулась на работу после выздоровления от COVID-19

Интерфакс06:55
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Политика

В МИД Украины заявили, что Киев знал о визите Козака в Берлин

Украина не считает визит заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин "играми за своей спиной", так как заранее знала о его переговорах в ведомстве федерального канцлера Германии.
ТАСС 05:44
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Общество

Собянин рассказал, у скольких москвичей выявлен COVID-19

В Москве больше, чем 130 тысяч человек, болеют коронавирусом.
Российская газета 10:52
Общество

Сечин попросил не облагать налогами траты «Роснефти» на генетику

Глава «Роснефти» Игорь Сечин попросил президента Владимира Путина не облагать налогами инвестиции компании в генетические исследования, ставшей технологическим партнером федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.
РБК 10:47
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Экономика

НБУ пригрозил принять меры против «дочки» Сбербанка на Украине

Национальный банк Украины (НБУ) намерен рассмотреть вопрос о мерах воздействия против дочки Сбербанка в стране.
iReactor 12 мая в 11:43
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Политика

В Донецке арестовали ключевого фигуранта дела Boeing MH17

В Донецке арестовали Леонида Харченко, являющегося одним из ключевых фигурантов дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе в 2014 году.
Lenta.ru 07:44
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Шоу-бизнес

Мэри-Кейт Олсен разводится с братом Саркози

Актриса и дизайнер Мэри-Кейт Олсен, сестра-близнец актрисы Эшли Олсен, подала на развод с супругом, банкиром и братом бывшего президента Франции Оливье Саркози.
Газета.Ru 05:55
Общество

Десятки фейковых сайтов о выплатах пособий на детей появились в сети

После объявления главой государства о новых мерах поддержки в интернете появились десятки фейковых сайтов госуслуг и ресурсов, на которых якобы можно пройти проверку на выдачу пособий.
REGNUM 04:44
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Общество

Путину рассказали об опухоли Заворотнюк

Директор Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Российской академии наук Александр Макаров на совещании по развитию генетических технологий с участием президента заявил, что родственники актрисы Анастасии Заворотнюк, страдающей глиобластомой, передали институту клетки ее опухоли.
Lenta.ru 08:17
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Фигурное катание

Роднина жестко ответила на критику Тарасовой

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина в комментарии порталу Sport24 осудила заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову за слова об умершей от рака хореографе Елене Черкасской.
РИА Новости 07:55
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Общество

Собянин заявил о возможной второй волне коронавируса в Москве

Преждевременное снятие ограничительных мер в столице может привести к росту заболеваемости коронавирусом, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщается в блоге на его сайте.
Московский Комсомолец 10:53
Политика

На желание разработчиков вакцины «служить» США отреагировал Макрон

Париж, 14 мая 2020, 16:53 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон «взволнован» объявлением о том, что фармацевтическая группа Sanofi «будет служить» в первую очередь Соединенным Штатам, если им удастся создать вакцину против COVID-19, сообщает Libération.
REGNUM 09:53
Общество

Росавиация обяжет пассажиров самолетов летать в масках

Помимо прочего пассажиров могут обязать в течение всего полета носить маски и перчатки, а места в самолете они будут занимать с учетом социальной дистанции.
РБК 07:41
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Происшествия

Один человек погиб при пожаре в жилом доме в центре Москвы

Один человек погиб и ещё один пострадал в результате пожара в жилом доме старой постройки на Фрунзенской набережной в центре Москвы, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
RT на русском 08:36
31
Общество

Минпросвещения перенесет ЕГЭ на более поздний срок

"Сроки проведения ЕГЭ в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Инфорос вчера в 07:02
1,2K
Общество

В России заявили об остановке роста числа заражений коронавирусом

Рост числа заражений коронавирусом в России остановлен. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.
Lenta.ru 10:24
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Игры

Игру Grand Theft Auto V бесплатно раздают в Epic Games Store

Как стало известно, игроки смогут получить игру с 18.00 по московскому времени.
Astera 07:09
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Общество

Саратовскую чиновницу уволили после комментария о выплатах на детей

РБК вчера в 03:46
6,3K
Общество

Собянин рассказал о нагрузке на коронавирусные стационары

Мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24» рассказал, что нагрузка на коронавирусные стационары уменьшается.
RT на русском 10:53
Армия и оружие

Из Италии вылетел двенадцатый самолет с российскими военными

РИА Новости 10:40
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Политика

Китай планирует отомстить США за санкции

Ранее в сенат США внесли проект о санкциях против Китая из-за коронавируса. Об этом сообщил сенатор Линдси Грэм на своем сайте.
Piter.tv 05:30
49
Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
2,2K
Экономика

Мусорный оператор предупредил о кассовых разрывах из-за неплатежей

Благодаря ряду антикризисных мер УК «Региональный оператор» удалось избежать серьезного роста кассового разрыва, но он продолжает оставаться весьма внушительным.
РБК 11:02
Наука

Обнаружен новый источник распространения коронавируса

Летучие мыши вновь оказались замешаны в дело о коронавирусе: ученые обнаружили, что SARS-CoV-2 может активно размножаться внутри кишечника и летучих мышей, и человека.
ToDay News Ufa 09:52
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Здоровье

В России выявили новое клиническое проявление коронавируса

В ФМБА сообщили, что оба пациента были госпитализированы «с типичными клиническими проявлениями» COVID-19, однако в процессе лечения у них «появилась отрицательная динамика в виде (симптома) "острого живота", повышения температуры тела».
Коммерсантъ 05:02
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Автоспорт

Даниэль Риккардо подписал контракт с McLaren

Британская команда McLaren, выступающая в чемпионате мира по автогонкам класса «Формула-1», объявила о подписании контракта с гонщиком Даниэлем Риккардо.
Somanyhorses 06:53
Футбол

«Локомотив» объявил об уходе Сёмина

Москва, 14 мая 2020, 17:04 — REGNUM Московский «Локомотив» объявил об уходе с поста главного тренера Юрия Сёмина, его место занял 40-летний Марко Николич, информирует официальный сайт клуба.
REGNUM 10:04
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов заговорил о разводе с женой

Артист разместил свадебную фотографию со своей второй женой Аленой Гавриловой, а в комментариях поблагодарил ее за каждый прожитый день и дочурку Афину.
Uznayvse.ru вчера в 12:55
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Происшествия

Суд отменил продление ареста адвокату Хасавову

Мосгорсуд отменил определение нижестоящей инстанции о продлении ареста управляющему партнеру адвокатского бюро "Дагир Хасавов и партнеры" Дагиру Хасавову, которого обвиняют в принуждении к даче показаний, но оставил его под стражей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
РИА Новости 08:31
Общество

В России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса

Академик РАН Сергей Колесников допустил «военный» путь у вакцинации россиян от COVID-19.
Известия 03:20
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