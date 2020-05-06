с чего всё началось

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.

Общество Испания продлила режим повышенной готовности до 24 мая Нижняя палата парламента Испании поддержала предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.

Общество Краснокутский район закрыт на карантин из-за коронавируса Краснокутский район Саратовской области из-за распространения коронавируса закрыт на карантин.

Происшествия В Аргентине разбился санитарный самолет В Аргентине при подлете к аэропорту города Эскель на юге страны вечером 5 мая потерпел крушение санитарный самолет, на борту находились четыре человека: два пилота, врач и медсестра. 1

Общество У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус. 95

Политика Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам. 143

Музыка Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.

Общество Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры. 121

Политика NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина". 1,2K

Общество Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС. 1,1K

Здоровье Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН. 39

Шоу-бизнес Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице. 9