Коронавирус
ТАССМинистр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом
Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.РБК08:02
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Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
Общество
Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая
Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
Общество
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Нижняя палата парламента Испании поддержала предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.
RT на русском 12:51
Фигурное катание
Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой
Lenta.ru 12:59
Экономика
Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется
Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика
Путин поручил губернаторам разработать планы выхода из изоляции
По словам Владимира Путина, необязательно спешить с отменой ограничений, но планы по регионам должны быть оперативно подготовлены.
BFM.ru 09:18
Общество
Краснокутский район закрыт на карантин из-за коронавируса
Краснокутский район Саратовской области из-за распространения коронавируса закрыт на карантин.
Saratovnews 13:00
Экономика
Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии
Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
Происшествия
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В Аргентине при подлете к аэропорту города Эскель на юге страны вечером 5 мая потерпел крушение санитарный самолет, на борту находились четыре человека: два пилота, врач и медсестра.
Российская газета 04:15
Общество
У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус
У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
Экономика
«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА
Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
Авто
Названа стоимость электрического УАЗ «Хантер»
Новые автомобили 04 мая в 07:32
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений
По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
Политика
Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам
Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
Музыка
Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер
В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.
Афиша Daily 11:56
Общество
Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса
Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
Коммерсантъ 07:49
Наука
Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса
Lenta.ru 08:51
Шоу-бизнес
Адель впервые показала свою фигуру после экстремального похудения
Впервые с декабря прошлого года британская исполнительница Адель порадовала поклонников фотографией в Instagram.
Газета.Ru 10:31
Политика
США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России
Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
Политика
NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости 04 мая в 18:02
Общество
Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников
Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
Политика
В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина
Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
Здоровье
Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш
Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
Общество
Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире
22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
Футбол
Головин в команде Неймара и Мбаппе: россиянин попал в сборную Лиги 1
Эксперт канала beIN, бывший наставник ПСЖ Луис Фернандес включил в топ-11 полузащитника "Монако" Александра Головина.
МК-Спорт 09:59
Происшествия
Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО
Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
Политика
В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов
По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
Шоу-бизнес
Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа
Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
Происшествия
Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве
«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
Происшествия
В США убили изучавшего коронавирус ученого
Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14