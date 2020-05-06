Коронавирус

ТАССТАССМинистр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Тест на коронавирус, который сдала министр культуры России Ольга Любимова, оказался положительным, сообщила ТАСС в среду пресс-секретарь министра Анна Усачева.
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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.
РБК08:02

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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

РБК08:02

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Известия07:38

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

ТАСС07:34

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Ведомости07:36

Министр культуры заразилась коронавирусом

РИА Новости07:37

«Ни на минуту не останавливаемся». Пресс-секретарь — о работе Минкультуры без Любимовой

Телеканал 360°08:30

У министра культуры РФ Любимовой подтвержден Covid-19

Интерфакс07:59
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Автоматически обработаны 7172 источника, обновлено в 13:11, Ашберн
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой, сообщает РБК со ссылкой на его знакомых.
Коммерсантъ 11:01
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Общество

Собянин отказался ослабить режим самоизоляции в Москве после 12 мая

Режим самоизоляции в Москве не будет ослаблен после 12 мая.
Lenta.ru 09:32
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Общество

Испания продлила режим повышенной готовности до 24 мая

Нижняя палата парламента Испании поддержала предложение правительства о продлении режима повышенной готовности до 24 мая.
RT на русском 12:51
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Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой

Lenta.ru 12:59
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Экономика

Силуанов заверил, что заморозок и конвертаций депозитов не планируется

Никаких заморозок и конвертаций депозитов в РФ не планируется, заявил в интервью газете "Ведомости" министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости вчера в 18:43
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Политика

Путин поручил губернаторам разработать планы выхода из изоляции

По словам Владимира Путина, необязательно спешить с отменой ограничений, но планы по регионам должны быть оперативно подготовлены.
BFM.ru 09:18
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Общество

Краснокутский район закрыт на карантин из-за коронавируса

Краснокутский район Саратовской области из-за распространения коронавируса закрыт на карантин.
Saratovnews 13:00
Экономика

Власти Петербурга подготовили второй пакет мер поддержки бизнеса в период пандемии

Правительство Санкт-Петербурга сформировало второй пакет антикризисных мер, направленных на поддержку предприятий, пострадавших в результате пандемии коронавирусной инфекции.
ТАСС 12:10
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Происшествия

В Аргентине разбился санитарный самолет

В Аргентине при подлете к аэропорту города Эскель на юге страны вечером 5 мая потерпел крушение санитарный самолет, на борту находились четыре человека: два пилота, врач и медсестра.
Российская газета 04:15
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Общество

У депутата Госдумы Максимовой обнаружили коронавирус

У депутата Госдумы Светланы Максимовой, ранее попавшей в больницу с подозрением на ОРВИ, подтвердился коронавирус.
Известия 10:59
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Экономика

«Почта России» перенесет штаб-квартиру на стадион ЦСКА

Совет директоров АО «Почта России» одобрил сделку аренды офисных площадей в бизнес-центре «ВЭБ-арена», сообщила компания и подтвердил представитель ВЭБ.РФ.
Ведомости 02:38
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Авто

Названа стоимость электрического УАЗ «Хантер»

Новые автомобили 04 мая в 07:32
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Общество

Глава Роспотребнадзора назвала «финальную точку» в снятии ограничений

По словам Анны Поповой, возглавляющей Роспотребнадзор, последним из этапов снятия действующих из-за коронавируса ограничений станет отмена запрета на проведение массовых мероприятий.
Наша версия 04 мая в 08:38
1,8K
Политика

Министр Решетников исключен из рабочей группы по нацпроектам

Москва, 6 мая 2020, 17:55 — REGNUM Правительство Российской Федерации исключило министра экономического развития России Максима Решетникова из состава рабочей группы по стратегическому развитию и национальным проектам.
REGNUM 10:55
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Музыка

Умер основатель группы Kraftwerk Флориан Шнайдер

В 73 года умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер. Об этом сообщает издание Billboard.
Афиша Daily 11:56
Общество

Главврач Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

Главврач Троице-Сергиевой лавры и Московской духовной академии игумен Тихон (Барсуков) умер от осложнений из-за коронавируса, сообщается на сайте лавры.
Коммерсантъ 07:49
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Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

Lenta.ru 08:51
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Шоу-бизнес

Адель впервые показала свою фигуру после экстремального похудения

Впервые с декабря прошлого года британская исполнительница Адель порадовала поклонников фотографией в Instagram.
Газета.Ru 10:31
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Политика

США готовят соглашение о добыче ресурсов на Луне без участия России

Администрация президента США Дональда Трампа готовит проект международного соглашения о добыче полезных ископаемых на поверхности Луны.
Российская газета 04:10
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Политика

NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России

На сайте Пулитцеровской премии говорится, что коллектив New York Times награжден в категории "Международная журналистика" – за "написанную с большим риском серию захватывающих историй, раскрывающих хищнические действия режима Владимира Путина".
РИА Новости 04 мая в 18:02
1,2K
Общество

Минпросвещения не исключает отмену ОГЭ для девятиклассников

Министерство просвещения России может отказаться от проведения основного государственного экзамена в текущем году в целях профилактики коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
78.ru 01:48
1,1K
Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Кремль не склонен полностью доверять соцопросам, которые проводит Левада-центр, из-за их методики.
РБК 08:34
4,3K
Здоровье

Онищенко призвал не делать из самоизоляции безумный фетиш

Депутат подчеркнул, что самоизоляция оказывает негативное влияние на здоровье граждан, особенно на психическое, поэтому необходимо постепенно отказываться от ограничений с требованием соблюдать гигиену и дистанцию, передаёт ФАН.
News.ru 09:36
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Общество

Опубликовано фото девушки с самыми большими губами в мире

22-летняя студентка из Болгарии Андреа Иванова накачала самые большие губы в мире, чтобы стать похожей на куклу Барби, сообщает Mirror.
Московский Комсомолец 09:10
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Футбол

Головин в команде Неймара и Мбаппе: россиянин попал в сборную Лиги 1

Эксперт канала beIN, бывший наставник ПСЖ Луис Фернандес включил в топ-11 полузащитника "Монако" Александра Головина.
МК-Спорт 09:59
Происшествия

Бывший офицер СКР Ламонов вышел из колонии по УДО

Бывший заместитель главы управления собственной безопасности Следственного комитета России (СКР) Александр Ламонов условно-досрочно освобожден (УДО) из колонии.
Коммерсантъ вчера в 16:52
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Политика

В Риге заявили, что Латвия отдавала СССР половину доходов

По подсчетам политика, во время нахождения в составе Советского Союза прибалтийские республики отдавали в общий бюджет государства 30-48 процентов своих бюджетов.
РИА Новости вчера в 20:30
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Шоу-бизнес

Помолодевшая Лера Кудрявцева опубликовала фото без макияжа

Поклонники пришли в восторг от новой фотографии телеведущей, отметив её отменное чувство стиля и красоту даже без косметики на лице.
Pravda.Ru 12:15
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Происшествия

Суд арестовал напавшего на полицейского в Москве

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матмусаева М.М. Сроком до 2 июня 2020 года»,— сказали в суде.
Коммерсантъ 11:09
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Происшествия

В США убили изучавшего коронавирус ученого

Профессора Бина Лю, изучавшего коронавирусную инфекцию, убили в собственном доме в США.
Известия 12:14
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