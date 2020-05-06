с чего всё началось

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву. Позже она подтвердила «Ведомостям» эту информацию. По словам пресс-секретаря, болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речь не идет.

Шоу-бизнес Актер Петр Красилов заразился коронавирусом Коллега Красилова тоже заразилась коронавирусом Однако коронавирусом заразился не только Пётр Красилов, но и его коллега — актриса Татьяна Васильева. 4

Общество «Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.

Гаджеты IPhone SE 2020 «провалился» в тестировании на автономность В первом случае результат равнялся почти 5 часам, во втором – 9,05 ч. Таким образом новинка «провалилась» в тестировании, позволив себя обойти не только другим моделям от Apple, но также смартфонам Pixel и Samsung. 2

Фигурное катание Глейхенгауз: об уходе фигуристки Трусовой нам сообщили ее родители Тренерский штаб Этери Тутберидзе узнал об уходе фигуристки Александры Трусовой к тренеру Евгению Плющенко от ее родителей, сама спортсменка не выходила на связь, сообщил тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз.

Здоровье Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса. 11

Кино Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.

Единоборства Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге. 8

Общество Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей. 8

Политика МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады. 1,6K

Экономика Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы. 149

Экономика ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца "По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.

Общество В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе. 383

Политика Парламент Сербии отменил чрезвычайное положение Чрезвычайное положение в Сербии, введенное из-за пандемии коронавируса, отменили парламентарии страны 6 мая.

Культура Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет. 26