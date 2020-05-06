Коронавирус
ВедомостиМинистр культуры России заразилась коронавирусом
Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву. Позже она подтвердила «Ведомостям» эту информацию. По словам пресс-секретаря, болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речь не идет.
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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.РБК08:02
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Общество
Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции
В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
Общество
В Подмосковье возобновят строительство
Lenta.ru 15:09
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Актер Петр Красилов заразился коронавирусом
Коллега Красилова тоже заразилась коронавирусом Однако коронавирусом заразился не только Пётр Красилов, но и его коллега — актриса Татьяна Васильева.
Pravda.Ru 10:08
Футбол
«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко
Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой
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Общество
«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства
Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Гаджеты
IPhone SE 2020 «провалился» в тестировании на автономность
В первом случае результат равнялся почти 5 часам, во втором – 9,05 ч. Таким образом новинка «провалилась» в тестировании, позволив себя обойти не только другим моделям от Apple, но также смартфонам Pixel и Samsung.
Дни24 11:42
Армия и оружие
Академик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США
Научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов заявил, что существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 01:29
Политика
Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях
Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:46
Фигурное катание
Глейхенгауз: об уходе фигуристки Трусовой нам сообщили ее родители
Тренерский штаб Этери Тутберидзе узнал об уходе фигуристки Александры Трусовой к тренеру Евгению Плющенко от ее родителей, сама спортсменка не выходила на связь, сообщил тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз.
РИА Новости 15:54
Происшествия
Почему матери убивают своих детей
Экспресс газета 07:45
Здоровье
Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи
Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
Здоровье
Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса
Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
Общество
Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II
Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02
Кино
Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети
Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM вчера в 05:28
Единоборства
Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном
Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
Общество
Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей
Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
Интерфакс - Россия 09:13
Политика
МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией
Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
RuNews24.ru вчера в 13:32
Экономика
Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период
Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:07
Экономика
ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца
"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru 15:38
Общество
МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»
Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
Общество
В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
Политика
Парламент Сербии отменил чрезвычайное положение
Чрезвычайное положение в Сербии, введенное из-за пандемии коронавируса, отменили парламентарии страны 6 мая.
ИА Красная Весна 15:43
Культура
Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни
Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
Общество
Отели Турции введут ограничения для туристов
ToDay News Ufa 14:27
Политика
Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов
По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
Общество
ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18