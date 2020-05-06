Коронавирус

ВедомостиВедомостиМинистр культуры России заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом, сообщил РБК со ссылкой на ее пресс-секретаря Анну Усачеву. Позже она подтвердила «Ведомостям» эту информацию. По словам пресс-секретаря, болезнь протекает в легкой форме, о госпитализации речь не идет.
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с чего всё началось

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.
РБК08:02

Подробнее о событии

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

РБК08:02

У министра культуры РФ Любимовой подтвержден Covid-19

Интерфакс07:59

Министр культуры заразилась коронавирусом

РИА Новости07:37

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Ведомости07:36

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

ТАСС07:34

«Ни на минуту не останавливаемся». Пресс-секретарь — о работе Минкультуры без Любимовой

Телеканал 360°08:30

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Известия07:38
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Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
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Общество

В Подмосковье возобновят строительство

Lenta.ru 15:09
119
Шоу-бизнес

Актер Петр Красилов заразился коронавирусом

Коллега Красилова тоже заразилась коронавирусом Однако коронавирусом заразился не только Пётр Красилов, но и его коллега — актриса Татьяна Васильева.
Pravda.Ru 10:08
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

РБК 11:20
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Футбол

«Зенит» передал клубную экипировку больнице имени Семашко

Телеканал Санкт-Петербург 15:09
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
2,4K
Общество

«Деньги – народу»: нацболы вывесили баннер напротив правительства

Сами представители партии отметили, что они были намерены привлечь внимание властей к социальной проблематике на фоне пандемии и экономического кризиса.
Московский Комсомолец 06:26
Гаджеты

IPhone SE 2020 «провалился» в тестировании на автономность

В первом случае результат равнялся почти 5 часам, во втором – 9,05 ч. Таким образом новинка «провалилась» в тестировании, позволив себя обойти не только другим моделям от Apple, но также смартфонам Pixel и Samsung.
Дни24 11:42
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Армия и оружие

Академик РАН предупредил об угрозе ядерной войны из-за действий США

Научный руководитель Института США и Канады РАН, академик РАН Сергей Рогов заявил, что существует риск роста угрозы ядерной войны из-за действий Соединенных Штатов.
Военное дело вчера в 01:29
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Политика

Путин поручил главам регионов принять решения о дальнейших действиях

Губернаторам, опираясь на рекомендации Роспотребнадзора, нужно принять решения о дальнейших действиях в регионах, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 08:46
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Фигурное катание

Глейхенгауз: об уходе фигуристки Трусовой нам сообщили ее родители

Тренерский штаб Этери Тутберидзе узнал об уходе фигуристки Александры Трусовой к тренеру Евгению Плющенко от ее родителей, сама спортсменка не выходила на связь, сообщил тренер-хореограф Даниил Глейхенгауз.
РИА Новости 15:54
Происшествия

Почему матери убивают своих детей

Экспресс газета 07:45
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Здоровье

Доктор Мясников назвал симптомы для вызова скорой помощи

Мясников пояснил, что все эти критерии могут указывать на наличие коронавируса.
Газета.Ru 11:14
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Здоровье

Путин назначил страховые выплаты при смерти врачей от коронавируса

Президент Владимир Путин подписал указ об единовременных страховых выплатах медикам, пострадавшим при работе с больными COVID-19, и их родственникам и опекунам, если тот умер от коронавируса.
Ведомости 16:03
11
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
8K
Общество

Вышел сюжетный трейлер игры The Last of Us Part II

Студия Naughty Dog выпустила сюжетный трейлер второй части игры The Last of Us.
Афиша Daily 11:02
20
Кино

Отрывок из анимации «Темная Лига Справедливости» появился в сети

Бербанк, США, 5 мая 2020, 12:28 — REGNUM Отрывок из готовящейся к выходу анимационной картины «Темная Лига Справедливости: Война Апокалипсиса» от Warner Bros. появился на YouTube-канале IGN.
REGNUM вчера в 05:28
Единоборства

Александр Емельяненко хочет подраться с Тайсоном

Российский боец ММА Александр Емельяненко заявил, что хотел бы встретиться с прославленным супертяжем на ринге.
Sport.ru вчера в 18:59
8
Общество

Выплаты на детей из маткапитала получили почти 1,9 млн семей

Interfax-Russia.ru - Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что почти 1,9 млн российских семей получили выплату по 5 тыс. из материнского капитала, всего по оценке министерства такую выплату могут получить более 3,3 млн семей.
Интерфакс - Россия 09:13
8
Политика

МИД Чехии предложил нормализовать отношения с Россией

Обострение дипломатической ситуации в отношениях России и Чехии началось после демонтажа памятника маршалу Ивану Коневу, который находился на площади Интербригады.
RuNews24.ru вчера в 13:32
1,6K
Экономика

Белоусов заявил, что Россия вступает в сложный период

Россия вступает в более сложный период с точки зрения экономики на фоне коронавируса, заявил исполняющий обязанности председателя правительства РФ Андрей Белоусов на совещании по вопросам реализации мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 10:07
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Происшествия

В США застрелен оказавшийся близко к правде о коронавирусе ученый

Lenta.ru 12:24
104
Экономика

ЦБ оценил потери ВВП от нерабочего месяца

"По оценкам Банка России, сам по себе один полный нерабочий месяц может вычесть из годового ВВП от 1,5 до 2,0% (или от 4,5 до 6% из ВВП соответствующего квартала)", - отмечается в докладе.
Газета.Ru 15:38
Общество

МИД Белоруссии лишил аккредитации съемочную группу «Первого канала»

Министерство иностранных дел Белоруссии лишило аккредитации съемочную группу российского «Первого канала» после сюжета о ситуации с коронавирусом COVID-19 в стране.
Коммерсантъ 15:09
117
Общество

В Москве умерли еще 39 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 39 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - подчеркнули в штабе.
Интерфакс 14:35
383
Политика

Парламент Сербии отменил чрезвычайное положение

Чрезвычайное положение в Сербии, введенное из-за пандемии коронавируса, отменили парламентарии страны 6 мая.
ИА Красная Весна 15:43
Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69-м году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
26
Общество

Отели Турции введут ограничения для туристов

ToDay News Ufa 14:27
7
Политика

Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов

По словам венесуэльского лидера, террористы из Колумбии покушались на его жизнь.
Lenta.ru 14:56
28
Общество

ЕГЭ могут перенести на середину июля—начало августа

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) может быть перенесен на вторую половину лета в 2020 в году из-за пандемии коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 03:18
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