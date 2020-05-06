с чего всё началось

Министр работает удаленно из дома — проводит совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах. Ранее коронавирусом заболел глава правительства Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, лечение проходит в плановом режиме, премьер чувствует себя нормально.

Политика Путин отметил ответственность глав регионов по борьбе с коронавирусом Ответственность глав регионов и членов правительства за каждое принятое решение в борьбе с коронавирусом крайне высока, заявил президент РФ Владимир Путин. 55

Шоу-бизнес Екатерина Варнава рассталась со своим женихом Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет. 7

Политика Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки Президент России Владимир Путин потребовал наладить информирование граждан и бизнеса полноценной и достоверной информацией о мерах поддержки. 5

Общество Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. 689

Здоровье Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции» Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно. 20

Общество В Брянской области с 7 мая вводится масочный режим Обязательное ношение защитных масок и респираторов вводят с 7 мая для жителей Брянской области при нахождении в общественных местах, в том числе на улицах. 61

Общество У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19. 7

Общество В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ "В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.

Фигурное катание Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко. 2

Общество Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер. 11

Общество Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка. 812