Коронавирус

Вести.RuВести.RuУ министра культуры выявлен коронавирус

Министр работает удаленно из дома — проводит совещания в режиме видеоконференции, участвует во встречах и переговорах. Ранее коронавирусом заболел глава правительства Михаил Мишустин. По словам его пресс-секретаря, лечение проходит в плановом режиме, премьер чувствует себя нормально.
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с чего всё началось

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусной инфекцией COVID-19, сказала РБК пресс-секретарь министра Анна Усачёва.
РБК08:02

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Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

РБК08:02

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Известия07:38

«Ни на минуту не останавливаемся». Пресс-секретарь — о работе Минкультуры без Любимовой

Телеканал 360°08:30

Министр культуры России заразилась коронавирусом

Ведомости07:36

Министр культуры Ольга Любимова заразилась коронавирусом

ТАСС07:34

Министр культуры заразилась коронавирусом

РИА Новости07:37

У министра культуры РФ Любимовой подтвержден Covid-19

Интерфакс07:59
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Новая Mazda CX-5 получит название Mazda CX-50

Автоновости дня вчера в 13:55
Политика

Путин отметил ответственность глав регионов по борьбе с коронавирусом

Ответственность глав регионов и членов правительства за каждое принятое решение в борьбе с коронавирусом крайне высока, заявил президент РФ Владимир Путин.
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Екатерина Варнава рассталась со своим женихом

Екатерина Варнава призналась, что рассталась с женихом. Екатерина Варнава и Константин Мякиньков были вместе шесть лет.
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Общество

Собянин: С 12 мая в Москве не ослабят режим самоизоляции

В Москве с 12 мая планируется отменить ограничения на работу всех промышленных и строительных предприятий.
Росбалт 09:32
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости 11:18
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Политика

Путин поручил наладить информирование россиян о мерах поддержки

Президент России Владимир Путин потребовал наладить информирование граждан и бизнеса полноценной и достоверной информацией о мерах поддержки.
Rambler News Service 10:20
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Игры

Cyberpunk 2077 получила «взрослый» рейтинг в США

The GEEK 09:18
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости 04:55
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Политика

В Кремле заявили о недоверии опросам «Левады» о рейтинге Путина

Песков отметил, что «существуют и другие опросы, которые дают иную картину».
РБК 08:34
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Космос

Астрономы открыли массивную магнитную звезду

Актуальные Новости вчера в 13:52
Здоровье

Геннадий Онищенко выступил с критикой «фетиша из самоизоляции»

Как сообщил экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко представителям СМИ, воспринимать режим самоизоляцию в качестве единственного способа борьбы с коронавирусом – в корне неверно.
Live24 09:52
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Авто

Volvo отзывает почти 10 тысяч автомобилей в России

Тарантас Ньюс 05:51
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Происшествия

Полиция нашла байкеров, катавших девушек топлес по Чебоксарам

Полицейские в Чебоксарах нашли мотоциклистов, катавших девушек по городу топлесс.
Москва 24 11:04
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Общество

В Брянской области с 7 мая вводится масочный режим

Обязательное ношение защитных масок и респираторов вводят с 7 мая для жителей Брянской области при нахождении в общественных местах, в том числе на улицах.
ТАСС 10:34
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Общество

У депутата Госдумы Светланы Максимовой выявлен коронавирус

Советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова уведомила, что у депутата парламента Светланы Максимовой был обнаружен коронавирус COVID-19.
Газета.Ru 11:16
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК вчера в 21:07
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Общество

В России 1133 пациента с коронавирусом находятся на ИВЛ

"В стационарах страны с подтвержденным или предположительным диагнозом коронавирусной инфекции сегодня находятся около 80 тысяч человек, в том числе 1133 пациента - на искусственной вентиляции легких, включая четырех детей", - рассказал Мурашко на совещании по вопросам реализации ранее принятых мер по поддержке экономики и социальной сферы.
РИА Новости 08:42
Фигурное катание

Жулин прокомментировал переход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Российский тренер Александр Жулин рассказал, что изменится в тренерском штабе Этери Туберидзе после перехода фигуристки Александры Трусовой к Евгению Плющенко.
РИА Новости 10:59
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Общество

Глава Минздрава Нижегородской области подал в отставку

Министр здравоохранения Нижегородской области Александр Смирнов подал в отставку.
Известия 09:12
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Наука

Суперкомпьютер нашел лекарство против коронавируса

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Шоу-бизнес

Бывший муж Лолиты показал новую семью на домашнем видео

Иванов выложил на своей странице в Instagram видео, на котором показал, чем занимается во время объявленного режима самоизоляции.
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Общество

В Москве снесли съемочную площадку шоу «Дом-2»

В Москве снесли съемочные павильоны телевизионного шоу «Дом-2» на территории Троицкого административного округа.
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Общество

Более 600 петербуржцев оштрафовали в майские праздники

С 1 по 5 мая в Петербурге 676 человек получили штрафы за нарушение противоэпидемиологических ограничительных мер.
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Общество

Генпрокуратура признала фейками ролики о «чипировании» россиян

Генеральная прокуратура России признала фейками размещенные в интернете видеозаписи о создании коронавируса как биологического оружия ради чипирования населения и установления глобального мирового порядка.
Известия 06:13
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Шоу-бизнес

48-летняя Лера Кудрявцева выглядит моложе 32-летнего мужа

Кудрявцева приятно удивила своих поклонников и просто ценителей прекрасного, выложив в Instagram свежий самоизоляционный снимок.
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Культура

Актриса Татьяна Паркина умерла на 69 году жизни

Актриса Татьяна Паркина, сыгравшая в фильмах "Красное и черное", "Не могу сказать прощай", ушла из жизни в среду в возрасте 68 лет.
ТАСС 11:07
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Кино

СМИ: авторы «Призраков дома на холме» создают новый хоррор-сериал для Netflix

Игромания.ру 08:36
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В Саратовской области могут закрыть на карантин Краснокутский район

В Саратовской области из-за участившихся случаев заболевания людей коронавирусом может быть закрыт на карантин Краснокутский район.
АиФ Саратов 05:34
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Политика

В США прекращает работу группа по борьбе с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что межведомственная рабочая группа, созданная для борьбы с коронавирусом, прекращает свою работу.
РЕН ТВ вчера в 23:23
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Здоровье

Василий Голубев рассказал о плане поэтапного снятия ограничений

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал об особенностях поэтапного снятия ограничительных мер по коронавирусу.
Правительство Ростовской области вчера в 09:45
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