Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес свои извинения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой за посвященную ей глумливую песню, которую исполнил хор имени Григория Веревки с актерами из "Квартала 95".

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