Общество

Газета.RuГазета.RuМинистр культуры Украины извинился за выступление хора имени Веревки

Министр культуры Украины Владимир Бородянский принес свои извинения бывшей главе Национального банка Валерии Гонтаревой за посвященную ей глумливую песню, которую исполнил хор имени Григория Веревки с актерами из "Квартала 95".
Читать в источнике
Комментировать13

Подробнее о событии

Министр культуры Украины извинился за выступление хора имени Веревки

Газета.Ru13:47

На Украине министр извинился за песню «Квартала 95» об экс-главе Нацбанка

РБК11:58

Глава минкульта Украины извинился за песню о поджоге дома Гонтаревой

Взгляд.ру06:39

Бывшие коллеги Зеленского высмеяли поджог дома главы Нацбанка Украины. Извиняться пришлось министру культуры

URA.Ru08:48

Номер «Квартала-95» о доме экс-главы Нацбанка заставил министра извиняться

Московский Комсомолец07:10

Студия «Квартал 95» отреагировала на скандал вокруг шутки о доме Гонтаревой

REGNUM12:08

Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за песню хора

РИА Новости06:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7036 источников, обновлено в 16:14, Ашберн
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала кольцо на безымянном пальце после отдыха в Риме

OAnews вчера в 14:49
Экономика

У Липецкой области появилось «инвестиционное лицо»

Единая точка входа для инвесторов создана в Липецкой области.
LipetskMedia.ru 11:53
Происшествия

ВИЧ-инфицированного жителя Удмуртии осудили за укус полицейского

В Воткинске 34-летний местный житель предстал перед судом по обвинению в применении насилия в отношении представителя власти и заведомое поставление его в опасность заражения ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.
Izhlife 12:18
Кино

Эмилия Кларк рассказала о «разбитом сердце» из-за критики финала «Игры престолов»

Британская актриса Эмилия Кларк, известная по роли Дейенерис Таргариен в «Игре престолов», рассказала, что думает по поводу негативной реакции на финал сериала.
Lenta.ru 15:57
Политика

Путин исключил Шульман из СПЧ и включил в совет Вышинского

Как следует из текста указа, из состава совета также исключен глава "Агоры" правозащитник Павел Чиков и профессор ВШЭ Илья Шаблинский.
Газета.Ru 14:16
Армия и оружие

Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным

Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 10:11
Общество

Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса

РИА Новости 11:10
Общество

Олег Монгол победил Руки-Базуки в бою по правилам ММА

Блогер Олег Монгол одержал победу в поединке по правилам смешанных единоборств против коллеги по цеху Кирилла Терёшина, более известного как «Руки-Базуки».
Рамблер 10:21
Происшествия

В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи

Следователи обнаружили в Подмосковье тела четырех жертв преступного сообщества бизнесмена Олега Медведева, известного как Шишкан, сообщили в СК.
РИА Новости 14:07
Наука

Курение увеличивает риск диабета второго типа

Группа ученых из Школы медицины в Нью-Йорке провела исследование и пришла к выводу, что среди курящих людей диабет второго типа встречается гораздо чаще, чем среди некурящих.
MedikForum.ru 18 октября в 10:42
Политика

Ушаков оценил перспективы проведения саммита в «нормандском формате»

Продвижения по подготовке нормандского саммита по Украине пока нет, из Киева поступают противоречивые сигналы, сказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
РИА Новости 13:34
Авто

Toyota начала продажи самого дешевого кроссовера Toyota Yaris LX

Компания Toyota объявила старт продаж нового субкомпактного кроссовера Yaris LX.
Новые автомобили 03:30
Происшествия

Бывший украинский министр погиб при крушении вертолёта

При крушении вертолёта в Полтавской области Украины погиб бывший министр аграрной политики Тарас Кутовый, который был пилотом.
RT на русском 15:47
Политика

Die Welt – Путин одержал победу без войны

Колумнист Die Welt Михайэль Штюрмер заявил, что президент России Владимир Путин одержал победу в Сирии без войны, указанная публикация появилась 20 октября.
REGNUM вчера в 17:32
Общество

В ПФР рассказали о возможности выхода на пенсию раньше срока

Как пояснили в ПФР, для того, чтобы выйти на пенсию за два года до положенного возраста с учетом переходного периода, необходимо обратиться в центр занятости и получить подтверждение того, что человек не может трудоустроиться.
Известия вчера в 06:45
Гаджеты

В Xiaomi раскрыли «секретную» функцию Redmi 8 и Redmi 8A

Смартфоны Redmi 8 и 8A оснащены функцией звукового удаления пыли, которую ранее не раскрывали.
Профиль 12:36
Политика

Два американских патрульных катера для ВМС Украины прибыли в Одессу

Два американских патрульных катера класса Island прибыли в порт Одессы для эксплуатации Военно-морскими силами (ВМС) Украины.
ТАСС 10:58
Политика

Нацист Мосийчук обвинил премьера Украины в гомосексуализме

Бывший народный депутат Украины, радикал Мосийчук обвинил премьер-министра страны Гончарука в сексуальных домогательствах к сотрудникам.
ИА Новороссия 12:04
Армия и оружие

Минобороны направит ракетоносцы Ту-160 в ЮАР

Министерство обороны России собирается направить стратегические бомбардировщики Ту-160 в Южно-Африканскую Республику.
Газета.Ru 15:13
Футбол

Сарри: «„Локомотив“ выступает лучше, чем от него ожидали»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился ожиданиями перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Локомотива».
Soccer.ru 13:40
Кино

Слух: WB разрабатывает фильм по «Бэтмену будущего» с Майклом Китоном

Мир фантастики 07:15
Общество

Гвардиолу могут выдвинуть на пост главы Каталонии

Ранее Гвардиола поддержал проведение референдума о независимости Каталонии в 2017 году, а позже выступил против заключения девятерых лидеров региона, которых Верховный испанский суд приговорил к тюремным срокам от 9 до 13 лет за проведение акций и референдума.
Чемпионат 14:56
Общество

Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировок

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил о том, что нарушения в сфере интернета в России должны караться штрафами, а не блокировками.
Газета.Ru 13:24
Армия и оружие

В НАТО создали кризисный штаб по турецкой операции в Сирии

В НАТО создали кризисный штаб для оценки операции Турции в Сирии.
Русская Планета вчера в 15:01
Общество

Консорта короля Таиланда разжаловали и лишили всех титулов

В заявлении отмечается, что Вонгватчирапхакди "постоянно пыталась повлиять на решение короля вступить в официальный брак и возвести в королевское достоинство Ее Величество королеву Сутхиду", а после свадьбы и коронации короля и королевы "всячески настаивала на повышении собственного статуса", после чего король принял решение возродить древний титул королевского консорта и даровать ей этот титул.
РИА Новости 14:31
Экономика

HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году

Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Экономика

В 2020 году в России могут поднять минимальные цены на водку и коньяк

Отмечается, что минимальные розничные цены (МРЦ) на водку с 1 января 2020 года могут вырасти с 215 до 230 рублей за 0,5 литра, на коньяк — с 388 до 433 рублей за 0,5 литра, на бренди — с 307 до 315 рублей за 0,5 литра.
RT на русском 14:34
Шоу-бизнес

Талызина прокомментировала сообщение о ее госпитализации

Российская актриса Валентина Талызина прокомментировала сообщения СМИ о ее госпитализации.
ФАН 05:47
Космос

Роскосмос рассекретил документы о первом многоместном корабле «Восход»

News.ru 08:09
Политика

Посольство РФ опровергло обвинения главы чешской контрразведки

В посольстве РФ опровергли обвинения директора Службы безопасности и информации Чехии Михаила Коуделки о связи с раскрытой сети агентов, якобы работавших на российские спецслужбы.
Известия 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Валерия Алексеевна Гонтарева
Украинский бизнесмен
Украинский финансист и инвестбанкир, миллионер. Глава Национального банка Украины с 19 июня 2014 года по 15 марта 2018 года, первая женщина на этом посту.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Григорий Гурьевич Верёвка
Советский композитор
Советский украинский композитор и хоровой дирижёр. Народный артист УССР. Лауреат Сталинской премии первой степени. Член ВКП с 1946 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное