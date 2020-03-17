Коронавирус
РБКМинистр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки
Первый приказ об изменении порядка работы учреждений культуры в условиях пандемии COVID-19 Любимова подписала 16 марта.
Читать в источнике
Оценить151
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 20:58, Ашберн
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут
Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
Общество
В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Общество
Умер писатель и политик Эдуард Лимонов
Политика
Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию
Группа ученых, юристов, писателей и журналистов подписала коллективное обращение против поправок в Конституцию.
Общество
Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19
Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
Общество
Россия закрывает границы на въезд
С 18 марта, въезд в страну будет закрыт для иностранцев и лиц без гражданства.
Экономика
Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта
Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
Энергетика
Путин прокомментировал рост цен на бензин
Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Политика
Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку
Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Общество
Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат
Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
Общество
В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях
Ученые из Исследовательского института Kaiser Permanente в США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Музыка
«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»
Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Армия и оружие
В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения
Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
Общество
За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах
За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
Происшествия
В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы
Пожилой моряк сбежал из инфекционной больницы в Мурманске, куда его доставили с судна с подозрением на коронавирус, мужчину ищут, сообщил оперштаб региона.
Здоровье
Врач озвучил способ защиты от коронавируса
Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
Общество
В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
Экономика
Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса
Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
Здоровье
Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице
Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Здоровье
Власти Румынии ужесточили ограничения из-за пандемии коронавируса
Министр внутренних дел Румынии Марчел Вела сообщил об ужесточении ограничительных мер из-за распространения в мире коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
Политика
Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов
Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
Общество
ВОЗ: в мире за сутки почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом
По информации ВОЗ, опасным вирусом за сутки заразилось четырнадцать тысяч человек. Почти все заболевшие были установлены за пределами Китая.
Политика
Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Шоу-бизнес
«Целлюлит и аппетит»: Максим Виторган объяснил, за что любит Нино
Единоборства
Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса
Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Происшествия
Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку
По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).