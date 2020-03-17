Коронавирус

РБКРБКМинистр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки

Первый приказ об изменении порядка работы учреждений культуры в условиях пандемии COVID-19 Любимова подписала 16 марта.
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В России приостановили работу все учреждения Минкультуры

Взгляд.ру10:27

Министр культуры приказала закрыть из-за вируса театры, музеи и цирки

РБК10:50

В России закроют кинотеатры, музеи, цирки и театры из-за коронавируса

РИА Новости10:44

Минкульт распорядился закрыть все федеральные учреждения культуры из-за распространения коронавируса

Эхо Москвы14:02

Подведомственные Минкультуры РФ учреждения временно закрылись для посетителей

Агентство Москва10:26

В подведомственные Минкультуры кинотеатры, театры и цирки будут пускать только в масках

ТАСС08:37

Посетителей без масок не пустят в подведомственные Минкультуры музеи и кинотеатры

Интерфакс08:36
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Общество

Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило маршрут

Принадлежащее "Газпрому" судно "Академик Черский", которое может достроить "Северный поток — 2", снова изменило маршрут и теперь направляется в сторону Мозамбика, следует из данных портала по отслеживанию судов Vesselfinder.
РИА Новости 04:20
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В России утвердили коэффициент индексации пенсий с 1 апреля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об утверждении коэффициента индексации социальный пенсий в размере 1,061.
Газета.Ru 10:01
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Свитки Мертвого моря из вашингтонского музея оказались подделкой

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Умер писатель и политик Эдуард Лимонов

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Академики и юристы подписали обращение против поправок в Конституцию

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Ведомости вчера в 06:47
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Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости вчера в 20:22
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Россия закрывает границы на въезд

С 18 марта, въезд в страну будет закрыт для иностранцев и лиц без гражданства.
СеверИнформ 02:45
Экономика

Лукашенко заявил о потере Белоруссией традиционных рынков экспорта

Белоруссия в 2019 году провалила экспорт, заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе совещания, посвященного итогам социально-экономического развития за тот год и оценке результатов пятилетки.
ПолитРоссия 05:18
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске 12:22
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Президент России Владимир Путин прокомментировал подорожание бензина в стране, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:29
Политика

Глава Мосгоризбиркома ушел в отставку

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов объявил о своей отставке, причиной стало состояние здоровья.
Газета.Ru 05:10
Общество

Минтруд заявил о необходимости упрощать процедуру назначения соцвыплат

Глава Минтруда Антон Котяков заявил о важности перехода к назначению большинства пособий без справок от граждан.
РИА Новости вчера в 02:05
Общество

В США начали испытания вакцины от коронавируса на людях

Ученые из Исследовательского института Kaiser Permanente в США начали тестировать вакцину от коронавируса на людях, сообщает Associated Press.
Дождь вчера в 14:18
Музыка

«Пухляш» поедет вместе с Little Big на «Евровидение-2020»

Танцор Дмитрий Красилов, получивший в сети прозвище "Пухляш", из клипа "Uno" группы Little Big поедет на "Евровидение-2020".
Газета.Ru 11:15
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В ВМФ России рассказали о работе по созданию подлодок пятого поколения

Главнокомандующий Военно-морским флотом России адмирал Николай Евменов в интервью «Красной звезде» рассказал о работе по созданию атомных подводных лодок пятого поколения.
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Культура

В новом мультфильме по Doom Eternal Палач Рока стал котом с дробовиком

REGNUM 04:39
Общество

За сутки новые случаи коронавируса обнаружили в 15 российских регионах

За последние сутки в 15 регионах России зарегистрировали случаи заражения коронавирусной инфекцией нового типа.
РБК 10:54
Происшествия

В Мурманске моряк с подозрением на коронавирус сбежал из больницы

Пожилой моряк сбежал из инфекционной больницы в Мурманске, куда его доставили с судна с подозрением на коронавирус, мужчину ищут, сообщил оперштаб региона.
РИА Новости 18:07
Здоровье

Врач озвучил способ защиты от коронавируса

Главврач шанхайской инфекционной больницы, доктор Чжан Вэньхун поделился своими советами с изданием «Хуаньцюван».
Рамблер 07:18
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Экономика

Экспорт нефти из России в Китай упал почти на 30% из-за коронавируса

Экспорт российской нефти в Китай сократился в январе почти на 30% по сравнению с январем 2019 года, свидетельствуют первые данные Федеральной таможенной службы (ФТС) по ввозу товаров в КНР после начала распространения там коронавируса.
РБК 17:21
Здоровье

Медсестра Коммунарки рассказала о нехватке еды, врачей и воды в больнице

Находящаяся на карантине в Коммунарке пациентка записала видео, в котором медицинский сотрудник учреждения раскрыла, какова истинная ситуация в инфекционной больнице.
Ридус 07:09
Здоровье

Власти Румынии ужесточили ограничения из-за пандемии коронавируса

Министр внутренних дел Румынии Марчел Вела сообщил об ужесточении ограничительных мер из-за распространения в мире коронавирусной инфекции SARS-CoV-2.
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Политика

Пригожин: «Конкорд» подаст против властей США иск на $50 миллиардов

Группа компаний "Конкорд" намерена добиваться возмещения ущерба за незаконное преследование в США, поскольку решение американского суда о прекращении дела о вмешательстве "Конкорда" в американские выборы указывает на ложность обвинений, заявил владелец "Конкорда" Евгений Пригожин.
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Общество

ВОЗ: в мире за сутки почти 14 тысяч человек заразились коронавирусом

По информации ВОЗ, опасным вирусом за сутки заразилось четырнадцать тысяч человек. Почти все заболевшие были установлены за пределами Китая.
Evo-rus.com 11:34
Политика

Путин допустил изменение даты голосования по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин во время встречи с главой Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой 17 марта заявил, что голосование по внесению поправок в Конституцию будет проводиться 22 апреля в том случае, если это позволит эпидемиологическая ситуация в стране.
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Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
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Шоу-бизнес

«Целлюлит и аппетит»: Максим Виторган объяснил, за что любит Нино

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Бой Исмаилова и Емельяненко перенесен из-за коронавируса

Поединок между бойцами смешанного стиля Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым перенесен из-за коронавируса, сообщает Sport24.
Газета.Ru 05:27
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Вице-мэра Барнаула задержали за крупную взятку

По словам старшего помощника руководителя следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Людмилы Рязанцевой, в отношении заместителя главы администрации Барнаула возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки (часть 6 статьи 290 УК РФ).
Российская газета вчера в 09:04
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