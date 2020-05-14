Министр культуры России Ольга Любимова, у которой диагностировали коронавирус, выздоровела и вернулась к работе. Об этом она сама сообщила в четверг ТАСС.

с чего всё началось

Министр культуры России Ольга Любимова вылечилась от коронавирусной инфекции, пишет ТАСС со ссылкой на министра. По словам Любимовой, она хорошо себя чувствует и уже приступила к работе. «К счастью, болезнь протекала в легкой форме», – отметила Любимова.

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