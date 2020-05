Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что комиссия намерена обратиться в МИД РФ для принятия мер в отношении журналистов The New York Times и Financial Times из-за их публикаций о якобы «занижении» данных о смертности от коронавируса.