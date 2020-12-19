Министр нефти Ирана в Москве обсудит с российским правительством рынок нефти
Министр нефти Ирана ранее на этой неделе заявил о планах увеличить добычу нефти в 2021 году почти вдвое. Добыча нефти и газоконденсата в стране может достичь 4,5 млн баррелей в сутки. Иран освобожден от сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+.В источнике
С чего всё началось
По данным агентства Shana
, он совершит визит, чтобы обсудить ситуацию на нефтяном рынке, и также намерен встретиться с вице-премьером России Александром Новаком.
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Министр нефти Ирана в Москве обсудит с российским правительством рынок нефти
Коммерсантъвчера в 15:23