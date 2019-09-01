Политика
RT на русскомМинистр нефти Омана рассказал о невыполняющих соглашение ОПЕК+ странах
Министр нефти и газа Омана Мухаммед бен Хамад ар-Румхи рассказал о странах, которые не в полной мере выполняют сделку по сокращению добычи в рамках ОПЕК+.
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Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В Казани обыски проходили у координатора Эльвиры Дмитриевой, сотрудника штаба Олега Емельянова, местного координатора «Голоса» Михаила Тихонова, а также отца заместителя координатора Ассоциации наблюдателей Татарстана Азата Габдульвалеева.
Коммерсантъ 01:05
Армия и оружие
В МИД РФ заявили о риске возникновения ядерной войны
Существует риск возникновения ядерной войны. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Российская газета 04:48
Кино
Опубликовано видео с перевоплощением Анджелины Джоли в Малефисенту
Студия Disney поделилась видеороликом, на котором актрисе Анджелине Джоли наносят грим волшебницы Малефисенты.
iReactor вчера в 19:19
Происшествия
Муж застрелил жену на северо-западе Москвы
На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.
Газета.Ru 03:15
Политика
Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым
Помощник президента РФ Юрий Ушаков не комментирует ситуацию с Олегом Смоленковым, якобы работавшим на ЦРУ.
ТАСС 05:53
Кино
Победа «Мстителей 4» над «Аватаром» обрадовала Джеймса Кэмерона
Победа фильма "Мстители 4: Финал" над "Аватаром" в схватке за лидерство в рейтинге самых кассовых кинопроектов в истории не расстроила, а обрадовала Джеймса Кэмерона.
Kinonews.ru вчера в 16:42
Экономика
Минтруд определил минимальный размер зарплаты на 2020 год
Российское министерство труда установило, каким должен быть минимальный размер зарплаты в России в 2020 году.
Газета.Ru 00:53
Экономика
Дерипаска пожаловался на дороговизну российских кредитов
Группа ГАЗ (подконтрольна «Русским машинам» Олега Дерипаски) после попадания под санкции значительно увеличила заимствования в российских госбанках, включая ВТБ и Сбербанк, чтобы расплатиться со своими западными кредиторами, сообщает Wall Street Journal.
РБК вчера в 10:10
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Происшествия
У футболиста «Краснодара» Ари украли часы на 23 млн рублей
По информации ведомства, вор проник в дом форварда через окно и украл 12 наручных часов на общую сумму около 23 миллионов рублей.
Российская газета 05:58
Армия и оружие
Показано уничтожение микроавтобуса польским дроном-камикадзе
Военное обозрение вчера в 10:32
Общество
Большинство работодателей исключили переход на четырехдневную неделю
Переход на четырехдневную рабочую неделю в ближайшие год или два рассматривают только 12% работодателей, пишут «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса, проведенного исследовательской службой портала HeadHunter.
РБК 02:20
Общество
Против Соболь и Албурова подали пять новых исков
Известия 02:02
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Газета.Ru 04:11
Политика
Владимир Путин прибыл в Дагестан
REGNUM 05:38
Шоу-бизнес
Певец Карел Готт сообщил об острой лейкемии
Чешский певец Карел Готт сообщил в своем Facebook, что ему диагностировали острую лейкемию.
РБК 05:40
Общество
Сын главы Роскосмоса возглавил застройку ТПУ «Нагатинская»
Сын главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Алексей возглавил застройку московского транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Нагатинская" бизнесменов Года Нисанова и Зараха Илиева, говорится в пресс-релизе группы "Киевская площадь".
РИА Новости 04:38
Финансы
К концу года пенсии вырастут до 15 500 рублей
Страховая пенсия по старости в России к концу года вырастет до 14,6 тыс. рублей, неработающие пенсионеры будут получать 15,5 тысячи, сообщает «Российская газета» со ссылкой на проект бюджета Пенсионного фонда РФ.
РИА ОмскИнформ 03:16
Космос
Роскосмос рассекретил документы по лунной гонке
12 сентября 1959 года с космодрома Байконур стартовал советский аппарат «Луна-2», который стал первым в истории объектом, достигшим Луны.
Говорит Москва 06:15
Экономика
АСВ заявило о попытках мошенничества со вкладами на 700 млн руб. за год
АСВ считает страховым мошенничеством дробление крупных вкладов при признаках проблем у банка так, чтобы размер каждого вклада не превышал сумму страхового возмещения (сейчас 1,4 млн руб.).
РБК 06:12
Происшествия
Фигурант «московского дела» Егор Жуков внесен в список экстремистов
Росфинмониторинг внес студента Высшей школы экономики (ВШЭ) Егора Жукова, проходившего по «московскому делу», в список экстремистов, следует из материалов на сайте организации.
Ведомости 05:43
Космос
Крымский астроном открыл первую межзвездную комету
Крымский астроном Геннадий Борисов открыл первую межзвездную комету, сообщил Международный астрономический союз.
РИА Новости 03:33
Космос
В центре Млечного Пути обнаружены огромные пузыри
Международная группа астрофизиков рассмотрела одну из самых больших структур, когда-либо наблюдаемых в центре Млечного пути, – пару огромных радиоизлучающих «пузырей», которые расположились на расстоянии в сотни световых лет над и под центральной областью нашей галактики.
Научная Россия 05:55
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у иркутского Гринкомбанка
ЦБ принял решение отозвать лицензию в связи с тем, что в АО «Гринкомбанк» допустили уменьшение объема своих средств ниже уставного капитала, вовремя не выполнили предписание регулятора об исправлении ситуации, а также нарушили законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты ЦБ.
РБК вчера в 21:01
Политика
Представители ЛНР передают Киеву 54 заключенных
Представители самопровозглашенной Луганской народной республики 12 сентября передают Киеву 54 осужденных, которые пожелали отбывать наказание на территории Украины.
Газета.Ru 04:53
Интернет
Mail.ru Group запустила новый мессенджер для компаний
Как отметили в Mail.Ru Group, сейчас большинство мессенджеров созданы для личных переписок, но компании вынуждены их использовать как рабочий инструмент.
Astera 05:10