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Министр нефти и газа Индии Пури обещал оценить призыв G7 о лимите цен на российскую нефть

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на выставке Gastech 2022 в Милане высказался о предложение стран G7, которые призывают ввести ограничения цен на российскую нефть.
Lenta.ru
Потолок цен планируется установить одновременно с введением санкций Евросоюза в отношении российской нефти, которые должны вступить в силу 5 декабря.
РБК
По данным аналитиков, Индия второй месяц подряд сокращает поставки российской нефти.
Коммерсантъ
Пури заявил, что Индия потребляет около 5 млн баррелей нефти в день, а основные поставщики – ближневосточные страны.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Министр нефти Индии Пури заявил, что страна тщательно взвесит идею лимита цен на российскую нефть
ПРАЙМ18:51
Власти Индии заявили, что рассмотрят предложение G7 о потолке цен на нефть из России
RT на русском17:57
Министр нефти Индии Пури: мы очень внимательно оценим идею о ценах на российскую нефть
РБК18:23
Министр нефти и газа Пури заявил, что Индия тщательно оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефть
РЕН ТВ18:30
Министр нефти и газа Индии Пури обещал оценить призыв G7 о лимите цен на российскую нефть
Lenta.ru17:54
Министр Пури: Индия внимательно рассмотрит предложение G7 о лимите цен на нефть из России
Газета.Ru17:16
Министр нефти и газа Индии Пури пообещал изучить идею G7 о лимите цен на российскую нефть
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