Lenta.ruМинистр нефти и газа Индии Пури обещал оценить призыв G7 о лимите цен на российскую нефтьМинистр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на выставке Gastech 2022 в Милане высказался о предложение стран G7, которые призывают ввести ограничения цен на российскую нефть.Lenta.ruПотолок цен планируется установить одновременно с введением санкций Евросоюза в отношении российской нефти, которые должны вступить в силу 5 декабря.РБКПо данным аналитиков, Индия второй месяц подряд сокращает поставки российской нефти.КоммерсантъПури заявил, что Индия потребляет около 5 млн баррелей нефти в день, а основные поставщики – ближневосточные страны.Газета.RuЧитать далееСвернутьLive24Live24В ТатарстанеПрофильГазета.RuАбзацКомсомольская правдаИзвестияОбщественная служба новостейТелеканал 360°Вечерняя МоскваREGNUMПодробнее о событииМинистр нефти Индии Пури заявил, что страна тщательно взвесит идею лимита цен на российскую нефтьПРАЙМ18:51Власти Индии заявили, что рассмотрят предложение G7 о потолке цен на нефть из РоссииRT на русском17:57Министр нефти Индии Пури: мы очень внимательно оценим идею о ценах на российскую нефтьРБК18:23Министр нефти и газа Пури заявил, что Индия тщательно оценит предложение G7 о лимите цен на российскую нефтьРЕН ТВ18:30Министр нефти и газа Индии Пури обещал оценить призыв G7 о лимите цен на российскую нефтьLenta.ru17:54Министр Пури: Индия внимательно рассмотрит предложение G7 о лимите цен на нефть из РоссииГазета.Ru17:16Министр нефти и газа Индии Пури пообещал изучить идею G7 о лимите цен на российскую нефтьРИА Новостивчера в 16:40Показать ещёОценить226Поделиться