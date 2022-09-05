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Министр нефти и газа Индии Пури обещал оценить призыв G7 о лимите цен на российскую нефть

Министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури на выставке Gastech 2022 в Милане высказался о предложение стран G7, которые призывают ввести ограничения цен на российскую нефть.
Lenta.ru
По данным аналитиков, Индия второй месяц подряд сокращает поставки российской нефти.
Коммерсантъ
По словам Пури, некоторые даже критиковали Индию за увеличение поставок русской нефти.
Царьград
В июне The Economic Times писала, что индийские власти увеличили объемы импорта российской нефти с апреля по июнь в 50 раз.
Коммерсантъ

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