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Вести.Ru
Вести.Ru

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти. С таким заявлением выступил глава Минобороны республики Виктор Хренин в пятницу, 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба
 оборонного ведомства.
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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года
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Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
RT на русскомвчера в 15:25
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Иран отдаёт России свои порты назло ОАЭ и Израилю

Лишний повод дал состоявшийся ещё в прошлом году визит в РФ командующего ВМС Ирана контр-адмирала Хоссейна Ханзади, который сообщил, что его страна подписала с Россией соглашение о военно-морском сотрудничестве и что Москва и Тегеран теперь будут регулярно проводить совместные манёвры в Персидском заливе.
News.ru3 сентября в 02:30