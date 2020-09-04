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Вести.Ru
Вести.Ru

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти. С таким заявлением выступил глава Минобороны республики Виктор Хренин в пятницу, 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба
 оборонного ведомства.
RT на русскомвчера в 08:11
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Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

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Минск обвинил четыре страны в попытке сменить власть в Белоруссии

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Министр обороны Белоруссии обвинил страны Запада в попытке смены власти

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Следственный комитет России завершил следственные действия по уголовному делу бывшего первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД генерал-майора полиции Александра Мельникова, обвиняемого в покушении на получение взятки и попытке мошенничества.
ТАССвчера в 02:03
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Netflix намерен привлечь Джейсона Момоа в приквел «Ведьмака»

Актер Джейсон Момоа, известный по роли Кхала Дрого в сериале "Игра престолов", может сыграть в новом шестисерийном фильме по мотивам остросюжетного сериала "Ведьмак" (The Witcher, 2019), созданного по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.
Газета.Ruвчера в 01:30
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Эксперты дали прогноз по курсу рубля к концу 2020 года

Москва, 4 сентября 2020, 07:42 — REGNUM Курс российского рубля к концу этого года может измениться к американской валюте до 80 рублей за доллар и к валюте ЕС до 92 рублей за евро в случае неблагоприятного прогноза событий, сообщают «Известия» со ссылкой на оценки аналитиков.
REGNUMвчера в 00:42
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Спасатели разыскивают пропавшего в Смирныховском районе человека

4 сентября в 19.15 для помощи в поисках из Южно-Сахалинска выехали спасатели Сахалинского поисково-спасательного отряда МЧС России им. В.А. Полякова в составе 6 человек и 1 единицы техники, которые утром 5 сентября вышли на поиски совместно с 2 сотрудниками полиции и 2 охотоведами Смирныховского лесничества на одном автомобиле, сообщает ИА Sakh.com со ссылкой на областное ГУ МЧС.
Сахалин.Инфо19:50