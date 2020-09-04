Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Смотрите также
Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Skoda представила электрический кроссовер Skoda Enyaq iV
Геннадий Зюганов назвал жертв нацистов сволочью
Задержанный в Сибири подросток признал вину в попытке взорвать школу
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косову
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Кабмин ФРГ: Навальный был отравлен веществом из группы «Новичок»
Володин назвал дело против депутатов Рады попыткой сорвать диалог с РФ
Михаил Ефремов, обвиняемый в смертельном ДТП, в суде признал вину
ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя
Месси решил остаться в «Барселоне»
Использование краски для волос повышает риск развития рака у женщин
Граждане РФ начнут получать новую выплату 12 тыс. руб. со 2 сентября
Лукашенко обвинил Украину в организации протестов в Белоруссии
Глава Минобороны Белоруссии приедет в Москву 4 сентября
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Порошенко
Spiegel сообщил о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Месси решил остаться в «Барселоне»
Lancet обнародовал результаты испытаний российской вакцины от COVID-19
Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
ФСБ задержала 13 человек, готовивших нападения на учебные заведения
Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти
Тихановская обратилась к ООН, Помпео заикнулся о Боге
Президент Сербии сообщил о соглашении с США по Косову
Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти. С таким заявлением выступил глава Минобороны республики Виктор Хренин в пятницу, 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба
оборонного ведомства.
Подробнее о событии