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Вести.Ru
Вести.Ru

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти. С таким заявлением выступил глава Минобороны республики Виктор Хренин в пятницу, 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба
 оборонного ведомства.
RT на русском08:11
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РБК

Минск обвинил четыре страны в попытке сменить власть в Белоруссии

РБК09:28
Lenta.ru

Белоруссия уличила Украину в попытке организовать «цветную революцию»

Lenta.ru08:34
RT на русском

В Белоруссии заявили о попытке неконституционной смены власти в стране

RT на русском08:11
ТАСС

Минобороны Белоруссии заявило о незаконной попытке сменить власть в стране извне

ТАСС08:18
РИА Новости

Министр обороны Белоруссии обвинил страны Запада в попытке смены власти

РИА Новости08:12
Вести.Ru

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

Вести.Ru08:26
Известия

Минобороны Белоруссии заявило о попытке смены власти деструктивными силами

Известия08:03

Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США

«В целях недопущения нарушения самолётами ВВС США российского воздушного пространства из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа в воздух над акваториями Чёрного и Азовского морей были подняты четыре истребителя Су-27 и четыре истребителя Су-30», — заявили в НЦУО.
Восемь российских самолётов перехватили три бомбардировщика США
RT на русском15:25
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Valve огласила планы на DPC-сезон

Разработчики Dota 2 опубликовали запись в своем блоге, в которой рассказали о своих дальнейших планах относительно DPC-сезона и The International 2020, а также коснулись темы эксклюзивных прав на трансляцию турниров.
Dota2.ru12:45

В России не зафиксировали случаев повторного заболевания COVID-19

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» заявил, что на территории страны к настоящему времени не зафиксировано случаев повторного заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском14:55
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Результат анализа на COVID-19 на Украине ждут до двух недель — Минздрав

Глава санитарной службы подчеркнул, что государственные лаборатории в первую очередь обязаны обрабатывать анализы пациентов с симптомами коронавируса и больных с пневмонией, которые попадают в больницы, именно эти категории ожидают результатов дольше всего.
ИА Красная Весна14:36

Задержанный в Сибири подросток признал вину в попытке взорвать школу

Задержанный ФСБ 15-летний подросток признал вину в попытке провести теракт в одной из школ с использованием самодельных бомб, передает пресс-служба управления Следственного комитета (СК) по Красноярскому краю и Хакасии.
Ведомости06:49
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ВШЭ сообщила о рекордном падении покупательной способности россиян

По расчетам экспертов Центра развития Высшей школы экономики (есть в распоряжении "Газеты.Ru"), покупательная способность денежных доходов населения во втором квартале 2020 года значительно упала.
Газета.Ru15:25
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ФАС возбудила дело против Ивлеевой за рекламу алкоголя

В отношении блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой возбуждено дело за незаконную рекламу алкоголя, сообщается на сайте управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области 3 сентября.
Известия20:43
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США ввели санкции против четырёх официальных лиц Венесуэлы

Минфин США ввёл санкции против генпрокурора Венесуэлы Рейнальдо Муньоса Педросы, политика Давида Де Лимы, а также главы и члена Национального избирательного совета Индиры Альфонсо и Хосе Гутерреша.
RT на русском11:42
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