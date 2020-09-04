Сборная России по футболу победила сербов в Лиге наций со счетом 3:1

Встреча состоялась в Москве на стадионе «Динамо» без зрителей и завершилась со счетом 3:1. В составе российской сборной голы забили Артем Дзюба (48-я минута, с пенальти, и 81-я) и Вячеслав Караваев (69).