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Вести.Ru
Вести.Ru

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в попытке смены власти

Деструктивные силы, направляемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины, предприняли попытки неконституционной смены власти. С таким заявлением выступил глава Минобороны республики Виктор Хренин в пятницу, 4 сентября.В источнике
С чего всё началось
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба
 оборонного ведомства.
RT на русском08:11
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РБК

Минск обвинил четыре страны в попытке сменить власть в Белоруссии

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Коммерсантъ

В Минобороны Белоруссии заявили о ведении Западом гибридной войны

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Минобороны Белоруссии заявило о незаконной попытке сменить власть в стране извне

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Белоруссия уличила Украину в попытке организовать «цветную революцию»

Lenta.ru08:34
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В Белоруссии заявили о попытке неконституционной смены власти в стране

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Президент РФ Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности России итоги состоявшегося 3 сентября визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Минск и подготовку к визиту президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву.
Вести.Ru08:34
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РБК09:08
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РИА Новостивчера в 10:15
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РИА Новости06:59
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