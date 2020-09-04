Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны
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Деструктивные силы под руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.В источнике
С чего всё началось
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба
оборонного ведомства.
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Минобороны Белоруссии заявило о попытке неконституционной смены власти
Комсомольская правдавчера в 08:54