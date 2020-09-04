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Газета.Ru
Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Деструктивные силы под руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины предприняли попытки неконституционной смены власти в Белоруссии, заявил глава Минобороны республики Виктор Хренин на заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ.В источнике
С чего всё началось
«Различные деструктивные силы, подогреваемые руководством таких государств, как Польша, Литва, Чехия и Украина, предприняли попытки неконституционной смены власти», — приводит его слова пресс-служба
 оборонного ведомства.
RT на русском08:11
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Газета.Ru

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Газета.Ru11:37
РИА Новости

Министр обороны Белоруссии обвинил страны Запада в попытке смены власти

РИА Новости08:12
Коммерсантъ

Министр обороны Белоруссии обвинил Запад в ведении гибридной войны

Коммерсантъ08:35
ТАСС

Минобороны Белоруссии заявило о незаконной попытке сменить власть в стране извне

ТАСС08:18
RT на русском

В Белоруссии заявили о попытке неконституционной смены власти в стране

RT на русском08:11
Известия

Минобороны Белоруссии заявило о попытке смены власти деструктивными силами

Известия08:03
РБК

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Захвативший отделение Альфа-банка в мае в Москве признан невменяемым
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Кремль прокомментировал идею Дерипаски о переносе столицы из Москвы

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Lenta.ru06:01
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Интерфакс06:36
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Вышла Marvel’s Avengers

Экшен-приключение о «Мстителях» уже вышло на PS4 и Xbox One, в Steam игра будет доступна через несколько часов.
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РИА Новости11:58
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