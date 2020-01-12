Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.

Министр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Политика СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.

Общество В школьных аттестатах появится оценка «зачтено» Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.

Общество Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.

Политика На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».

Общество Ученые объяснили резкое потепление климата в России Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.

Экономика Черный хлеб в России может подорожать Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.

Политика ЦИК Абхазии в понедельник назовет новую дату президентских выборов Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии накануне признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов, прошедших в прошлом году.

Общество Insider составил список распространенных уловок итальянских ресторанов Одной из главных уловок итальянских ресторанов была названа пицца «Маргарита» - популярное блюдо, которой приносит заведениям огромный доход.

Политика В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.

Армия и оружие CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Общество В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.

Экономика «Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".

Хоккей Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".