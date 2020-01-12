Армия и оружие
РБКМинистр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»
Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
Читать в источнике
Оценить128
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Общество
Вильфанд назвал глобальное потепление причиной теплой зимы в России
Глобальное потепление является причиной теплой зимы в России, климатологи уже обсуждают тенденцию превращения "русских зим" в "европейские".
Политика
СМИ ФРГ отметили поразительное дружелюбие Меркель в общении с Путиным
Канцлер Германии Ангела Меркель 11 января на пресс-конференции по итогам встречи с президентом России нашла поразительно добрые слова для российского президента, сообщает газета Bild am Sonntag.
Шоу-бизнес
На стиле: Алла Пугачева и Максим Галкин вывели детей в кино
Новое совместное фото звездной семьи умилило фанатов. На радость поклонникам Максим Галкин и Алла Пугачева не прячут от них своих детей.
Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Происшествия
В ангаре с металлом в Подмосковье произошёл пожар
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Политика
На Украине предлагают отпраздновать 450-летие сожжения Москвы татарами
Бывший депутат Верховной рады Украины и глава экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Рефат Чубаров предложил отпраздновать «450-летие сожжения Москвы».
Политика
Кремль может создать партии с Дудем и Шнуровым во главе
Пока в качестве возможных фронтменов новых проектов в Кремле рассматривают журналиста и блогера Юрия Дудя и лидера группировки "Ленинград" Сергея Шнурова.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Политика
ПНС Ливии объявило о прекращении огня
Экономика
Черный хлеб в России может подорожать
Некоторыми факторами сдерживания цен на рожь могут стать: импорт ржаной муки из Белоруссии, а также замена ржаной муки на муку второго сорта производителями хлеба.
Политика
Зеленский потребовал от Ирана признать вину за крушение Boeing
Политика
ЦИК Абхазии в понедельник назовет новую дату президентских выборов
Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии накануне признала незаконным решение ЦИК о победе Рауля Хаджимбы во втором туре президентских выборов, прошедших в прошлом году.
Общество
Insider составил список распространенных уловок итальянских ресторанов
Одной из главных уловок итальянских ресторанов была названа пицца «Маргарита» - популярное блюдо, которой приносит заведениям огромный доход.
Политика
В ОП прокомментировали польскую резолюцию о начале Второй мировой
Сейм Польши (нижняя палата парламента) в четверг принял резолюцию о том, что Советский Союз наравне с гитлеровской Германией виноваты в начале Второй мировой войны.
Технологии
«Яндекс» планирует запустить собственного виртуального оператора связи
"Яндекс" планирует запустить виртуального сотового оператора.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Общество
Роспотребнадзор дал советы по профилактике болезни Альцгеймера
Роспотребнадзор 12 января дал рекомендации по профилактике болезни Альцгеймера.
Фигурное катание
Назван заработок Загитовой и Медведевой за участие в ледовых шоу
Стал известен заработок олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной победительницы первенств мира Евгении Медведевой за участие в ледовых шоу, сообщает "Аргументы и Факты".
Общество
В аэропорту Дубая из-за дождей задержаны десятки рейсов
Объединенные Арабские Эмираты оказались под властью сильного циклона, в результате затоплений отложены десятки рейсов в международном аэропорту Дубая, сообщило в субботу управление аэропортов эмирата.
Экономика
«Известия»: крупнейшие банки отказались выдавать кредиты в магазинах
Большинство крупнейших российских банков за последние три года отказались от выдачи кредитов в магазинах (POS-займы), пишет газета "Известия" со ссылкой на исследование "БКС Премьер".
Происшествия
В Кузбассе турист погиб, наткнувшись на собственную лыжу
В какой-то момент упал на склоне и наткнулся на собственную лыжу.
Футбол
«Барселона» ждет ответа от Хави до конца дня
Авто
Volkswagen готовит новый недорогой кроссовер для России
Немецкий автомобильный гигант Volkswagen намерен представить на российском рынке новый недорогой кроссовер.
Хоккей
Ковальчук принес «Монреалю» долгожданную победу в НХЛ
Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Илья Ковальчук принес победу своей команде, забросив шайбу в овертайме матча против "Оттавы Сенаторз".
Наука
Лекарство от диабета снижает вероятность выкидышей
Британские исследователи обнаружили, что у лекарства от диабета ситаглиптин есть способность уменьшать вероятность выкидышей.
Происшествия
Три человека погибли в ДТП под Рязанью
В столкновении двух автомобилей в Рязанской области погибли три человека, еще восемь получили тяжелые травмы.
Кино
Вышел второй трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
Кинокомпания Warner Bros. представила второй трейлер фильма «Хищные птицы» с Марго Робби в главной роли.
Кино
Российский фильм «Дылда» получил награду на кинофестивале в США
В воскресенье, 12 января, стало известно, что российский фильм "Дылда" получил награду на кинофестивале в США.