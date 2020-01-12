Армия и оружие

РБКРБКМинистр обороны Британии допустил уход США от «лидерства в мире»

Британии следует меньше полагаться на США в военной сфере, заявил в интервью The Sunday Times министр обороны страны Бен Уоллес.
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Американский профессиональный баскетболист, завершивший карьеру в 2012 году. Носит прозвища «Биг-Бен» и «Тело», играл на позициях центрового и тяжёлого форварда. Четыре раза признавался лучшим игроком обороны НБА, повторив достижение Дикембе Мутомбо, и считался одним из сильнейших игроков обороны в НБА 2000-х годов. Наибольших успехов Уоллес добился, выступая за «Детройт Пистонс», выиграв с этой командой чемпионское звание в сезоне 2003/2004 года.
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