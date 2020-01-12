Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Великобритании допустили, что США перестанут быть мировым лидером

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил в интервью изданию Sunday Times, что страна должна готовиться к ведению войн, не опираясь на поддержку Соединенных Штатов, поскольку те могут перестать быть мировым лидером.
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