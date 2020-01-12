Как сказал Уоллес в интервью газете The Sunday Times, в будущем Соединенное королевство может лишиться военной поддержки американцев. Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.

Министр обороны Британии не уверен в лидерстве США

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