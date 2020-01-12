Армия и оружие
Вести.RuМинистр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Как сказал Уоллес в интервью газете The Sunday Times, в будущем Соединенное королевство может лишиться военной поддержки американцев. Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
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Общество
В школьных аттестатах появится оценка «зачтено»
Министр просвещения Ольга Васильева рассказала "Российской газете" о новом порядке выдачи аттестатов об основном и среднем общем образовании.
Армия и оружие
CNN: США вышлют из страны более десятка саудовских военнослужащих
Более десятка проходящих подготовку в США военнослужащих Саудовской Аравии будут высланы из страны по результатам проверки, последовавшей за стрельбой на военной базе во Флориде, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна третьего этажа жилого дома в центре Москвы.
Экономика
В ЦБ рассказали о новых вариантах пенсионных выплат
Пока предлагается один стандартный вариант такого плана, хотя пенсионные фонды смогут предлагать и другие, рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов в интервью "Российской газете".
Футбол
Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в «Милан»
Шведский нападающий боснийско-хорватского происхождения Златан Ибрагимович забил первый гол после возвращения в итальянский «Милан».
Авто
GM возродит марку Hummer выпуском электрического пикапа
Американский автомобильный гигант General Motors в скором времени возродит выпуск машин под маркой Hummer.
Космос
NASA обнаружило первую потенциально обитаемую планету
Американская орбитальная обсерватория Tess открыла идентичную Земле планету, которая потенциально пригодна для жизни.
Политика
WSJ: Ирак рассматривает вопрос о покупке российских комплексов С-400
Ирак рассматривает вопрос о покупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на членов иракского парламента.
Общество
Во Франции заявили о готовности временно отозвать пенсионную реформу
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что правительство страны готово пойти на уступки и временно исключить из проекта пенсионной реформы повышение с 62 до 64 лет возраста, с которого пенсия выплачивается в полном объеме.
Политика
Посла Британии в Иране задержали на акции протеста
Посол Великобритании в Иране Роберт Макэр был задержан на несколько часов за организацию протестов, которые прошли в субботу, 11 января, в Тегеране.
Футбол
Бегович прибыл в Италию для прохождения медосмотра в «Милане»
По информации источника, 32-летний боснийский футболист прибыл в Милан для прохождения медицинского осмотра в клубе перед заключением контракта.
Общество
Диетолог назвала продукты, помогающие похудеть
Общество
В Роспотребнадзоре назвали способ предотвратить болезнь Альцгеймера
Специалисты Роспотребнадзора считают, что снизить риск развития заболевания на 50% можно, регулярно практикуя физическую активность.
Политика
ЦИК Абхазии назначил дату повторных выборов президента
По итогам слушаний Верховного суда (ВС) Абхазии, прошедших 9 января, суд признал незаконным решение Центризбиркома о результатах повторного голосования на выборах и постановил назначить новые.
Авто
В Москве выставила «Волгу»-«догонялку КГБ» за 8,5 млн рублей
В одном из московских автосалонов выставили на продажу редчайшую "Волгу" ГАЗ-23 по прозвищу "догонялка", которая была разработана для КГБ СССР и других спецслужб.
Теннис
Баутиста-Агут вывел Испанию вперед в финале ATP Cup
Испанец Роберто Баутиста-Агут принес своей команде первое очко в финале ATP Cup против Сербии, одолев Душана Лайовича.
Общество
Ночь на воскресенье в Москве стала самой холодной с начала зимы
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Климат в России теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в среднем по всей планете, рассказали специалисты Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова.
Политика
СМИ Германии обсуждают итоги встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель
Итоги вчерашней встречи Владимира Путина и Ангелы Меркель активно обсуждает немецкая пресса.
Футбол
Хави возглавит «Барселону» после 17 января, пишут СМИ
Ранее СМИ сообщили, что генеральный директор "Барселоны" Оскар Грау и спортивный директор клуба Эрик Абидаль в пятницу в Дохе встретились с Хави и обсудили возможное назначение экс-футболиста "сине-гранатовых" на пост главного тренера команды в ближайшем будущем.
Наука
Поваренная соль замедляет рост раковых клеток
Исследование показало, что наночастицы хлорида натрия (соль), способны разрушать раковые клетки.
Общество
В Петербурге может обновиться температурный рекорд
В воскресенье, 12 января, в Петербурге может обновиться суточный температурный рекорд.
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Общество
В Москве и области объявили «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области до 04:00 воскресенья, 12 января, объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, передаёт Гидрометцентр.
Авто
При заправке некоторые водители допускают пять ошибок
Еще одной ошибкой называют заправку при работающем двигателе, что может грозить пожаром по причине неисправной системы выпуска или обычного статического разряда электричества.