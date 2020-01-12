Армия и оружие
Вести.RuМинистр обороны Британии не уверен в лидерстве США
Как сказал Уоллес в интервью газете The Sunday Times, в будущем Соединенное королевство может лишиться военной поддержки американцев. Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
Читать в источнике
Оценить204
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 08:44, Ашберн
Политика
Семь стран лишили права голоса в ООН
Семь государств — членов Организации Объединенных Наций (ООН) лишили права голоса в Генассамблее из-за неуплаты взносов в бюджет организации.
Общество
В российских школьных аттестатах появится оценка «зачет»
Минпросвещения готовит новый порядок выдачи школьных аттестатов, рассказала «Российской газете» глава министерства Ольга Васильева.
Политика
Миллер: Россия сможет сама достроить «Северный поток-2»
Путин выразил надежду, что газопровод достроят до конца 2020 г. либо в I квартале 2021 г. В свою очередь Меркель заявила, что Берлин продолжит оказывать поддержку реализации проекта.
Футбол
«Челси» подписал 16-летнего нападающего из Норвегии
Нападающий «Тромсе» Брайан Фиабема перешел в «Челси», сообщает портал VG.no. 16-летний форвард поставил подпись под контрактом с лондонским клубом до июня 2023 года.
Общество
Герман Стерлигов нашел плюсы в дорожающем черном хлебе
Российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что подорожание черного хлеба – это хорошо.
Происшествия
Стало известно о состоянии выпавшей из окна российской модели
Агент найденной на улице после, предположительно, падения из окна российской модели Ксении Пунтус Лилия рассказала о состоянии девушки.
Технологии
Google просят разрешить удалять в Android предустановленные программы
Как сообщает ToDay News Ufa, смартфоны на Android, при установке ПО, получают предустановленные приложения, которые удалить невозможно.
Шоу-бизнес
СМИ: Заворотнюк выписали из клиники
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк покинула клинику, в которой проходила курс лечения, утверждает Свободная пресса.
Политика
Ирак захотел купить российские системы ПВО С-400
Власти Ирака рассматривают вопрос о покупке российских зенитных комплексов большой дальности С-400 "Триумф".
Политика
Британский посол опроверг участие в акциях протеста в Тегеране
Посол Великобритании в Иране Роб Макэйр отверг обвинения иранских властей в его участии в акциях протеста в Тегеране.
Происшествия
В Москве уволили полицейского из-за ошибочного обыска у помощницы генпрокурора
Руководство столичной полиции уволило сотрудника, допустившего ошибку в документах, из-за которой полицейские и спецназ пытались провести обыск в квартире старшего помощника генпрокурора России по особым поручениям Марины Гридневой.
Гаджеты
Huawei представила новую операционную систему
Китайская компания Huawei опубликовала исходный код операционной системы openEuler на китайской платформе Gitee.
Наука
Зеленый чай в больших количествах приводит к продлению жизни
В зеленом чае содержится большое количество полифенолов, которые окисляются, теряя свои антиоксидантные свойства при производстве черного чая.
Общество
Назван город с самым грязным воздухом в мире
В Международном рейтинге AQI по загрязненности воздуха лидирует столица Боснии и Герцеговины Сараево, передает РЕН ТВ.
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали подростка по подозрению в убийстве отчима
Сотрудники полиции задержали на Васильевском острове в Петербурге подростка, подозреваемого в убийстве своего отчима, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Общество
В Дортмунде проходит эвакуация из-за бомб времен Второй мировой войны
Одна из крупнейших для немецкого Дортмунда эвакуаций началась в воскресенье из-за подозрений на наличие в городе бомб времен Второй мировой войны, сообщается в официальном аккаунте города в Twitter.
Футбол
Футбольный матч на Мальте прервали из-за нападения игрока на судью
Матч между футбольными клубами «Оратой Юс» и «Саннат Лайонс» в рамках второго дивизиона чемпионата Мальты был прерван из-за нападения одного из игроков на судью.
Экономика
ЦБ объяснил механизм перехода в новую пенсионную систему
В ЦБ объяснили механизм перевода средств в новую пенсионную систему.
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
Футбол
Хави может возглавить «Барселону»
Армия и оружие
Армия Хафтара задержала итальянское судно
Военно-морские силы Ливийской национальной армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром задержали в воскресенье итальянское судно, которое направлялось в порт города Мисраты, подконтрольного правительству нацсогласия, и сопроводили его в Бенгази для проверки и допроса команды судна, сообщил РИА Новости официальный представитель командования морскими силами ЛНА Али ас-Сабит.
Общество
Горбачев призвал отменить длинные выходные в России
Бывший президент СССР Михаил Горбачев в беседе с Ura.ru раскритиковал длинные выходные в России, призвав отказаться от подобной практики.
Происшествия
В Кузбассе турист наткнулся на собственную лыжу и погиб от кровопотери
Житель Новосибирской области упал на лыжной трассе в Шерегеше и наткнулся на собственную лыжу.
Автоспорт
Португальский мотогонщик Гонсалвеш погиб во время ралли «Дакар»
Португальский мотогонщик Паулу Гонсалвеш погиб после аварии во время седьмого этапа ралли «Дакар», сообщает AFP со ссылкой на организаторов.
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес вышла в свет в платье с вырезом до пояса
Дженнифер Лопес появилась на очередной красной дорожке в Лос-Анджеле.
Общество
Ученые объяснили резкое потепление климата в России
Специалист Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев рассказал в интервью "Российской газете", почему в России потепление климата происходит в 2,5 раза быстрее, чем в среднем на планете.
Общество
На средства гранта имени Андрея Павленко создается СМИ об онкологии
На средства гранта петербургского онколога-хирурга Андрея Павленко, умершего от рака желудка, создается СМИ, которое будет информировать об онкологических заболеваниях и борьбе с ними.
Теннис