Армия и оружие

Вести.RuВести.RuМинистр обороны Британии не уверен в лидерстве США

Как сказал Уоллес в интервью газете The Sunday Times, в будущем Соединенное королевство может лишиться военной поддержки американцев. Если США лишатся лидерства в мире, считает министр, Великобритании придется рассчитывать только на собственные силы.
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ЦБ отозвал лицензию у столичного «Нэклис-банка»

ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского «Нэклис-банка».
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