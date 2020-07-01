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Российская газетаРоссийская газета

Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»

Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС. Официальная позиция Берлина, отстаивающего газопровод, неизменна.В источнике
С чего всё началось

Глава Минобороны Германии ответила на претензии к «Северному потоку — 2»

Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на основные претензии из-за строительства "Северного потока — 2".
РИА Новости12:15
Подробнее о событии

Минобороны Германии ответило на критику «Северного потока - 2»

Газета.Ru15:49

В Германии ответили на критику строительства «Северного потока – 2»

Взгляд.ру12:39

В Минобороны Германии ответили на критику «Северного потока — 2»

RT на русском13:00

В Минобороны ФРГ отреагировали на критику «Северного потока — 2»

Московский Комсомолец13:22

Глава Минобороны ФРГ призвала к открытому обсуждению разногласий по «Северному потоку - 2»

ТАСС12:25

Глава Минобороны Германии ответила на претензии к «Северному потоку — 2»

РИА Новости12:15

Глава Минобороны ФРГ на конференции ответила на претензии к «Северному потоку 2»

ПРАЙМ11:24
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Законопроект о дополнительных выплатах пенсионерам внесен в Госдуму

Москва, 7 июля 2020, 11:30 — REGNUM Законопроект выплатах в 5 тыс. рублей ежемесячно для пенсионеров от 75 лет внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с Сергеем Мироновым, передает корреспондент ИА REGNUM 7 июля.
REGNUMвчера в 04:30
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Венесуэльские военные сбили неопознанный американский самолет

"CEOFANB сообщает, что Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в ночь на 8 июля в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолетами нашей военной авиации", - говорится в сообщении в микроблоге командования в Twitter.
РИА Новости14:36
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ФСБ подтвердила секретность данных в деле советника главы «Роскосмоса»

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России приобщили к уголовному делу о госизмене в отношении советника главы «Роскосмоса» и бывшего журналиста издания «Коммерсант» Ивана Сафронова два экспертных заключения, которые подтверждают секретность переданных им сведений.
Lenta.ru12:41
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Экс-начальник генштаба Украины предрек «вторжение» России с востока

Бывший начальник украинского генерального штаба Виктор Муженко заявил, что Россия для разблокирования водообеспечения Крыма введет свои вооруженные силы на Украину с востока страны, а не со стороны полуострова, об этом он заявил в эфире программы "Вечерний тепловизор" на YouTube-канале Guildhall.
РИА Новости12:30
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Матвиенко прокомментировала слухи о присоединении ДНР и ЛНР к России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила прессе, что Россия защищала, защищает и планирует защищать права граждан, проживающих на территориях ДНР и ЛНР, пока они не будут восстановлены в полном объеме, пишут РИА Новости.
9111.ru09:17
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Турция испытала С-400 против самолётов F-16

Турецкие военные специалисты приступили к испытания зенитных ракетных комплексов С-400, закупленных в России, против американских истребителей F-16 и F-4.Об этом во вторник, 7 июля, сообщил портал Fighter Jets World.
DixiNewsвчера в 11:18
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Ровер Curiosity отправился в «летнее путешествие» по Марсу

Во время своего дорожного путешествия марсоход исследует чуть меньше двух километров поверхности, а затем вновь вернется на высокую гору под названием Эолида, которую он изучает уже несколько лет.
Популярная механикавчера в 08:28
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