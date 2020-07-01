Министр обороны ФРГ ответила критикам «Северного потока-2»
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Министр обороны Германии, глава правящего Христианско-демократического союза Аннегрет Крамп-Карренбаэур прокомментировала критику в отношении проекта "Северный поток-2", которая исходит от США и некоторых стран ЕС. Официальная позиция Берлина, отстаивающего газопровод, неизменна.В источнике
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Глава Минобороны Германии ответила на претензии к «Северному потоку — 2»
Глава Минобороны Германии, лидер немецких консерваторов Аннегрет Крамп-Карренбауэр ответила на основные претензии из-за строительства "Северного потока — 2".
РИА Новости12:15
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