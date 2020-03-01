Политика
РИА НовостиМинистр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
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В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания иммунитета
В Роспотребнадзоре дали советы для поддержания здоровья в рамках Всемирного дня иммунитета, который отмечают 1 марта.
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Путин назвал текущие цены на нефть приемлемыми для России
Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
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«Ворскла» — «Шахтер» Донецк: урок от лидера
Предлагаем наш вариант прогноза на матч чемпионата Украины, в котором 1 марта полтавская «Ворскла» принимает донецкий «Шахтер».
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С сотрудниками Sputnik Турция пропала связь после обращения в полицию
Трое сотрудников Sputnik Турция не выходят на связь с редакцией с вечера субботы, когда они отправились в полицию для дачи показаний в связи с нападением.
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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Армия и оружие
Советник Эрдогана заявил о готовности Турции воевать с Россией
Турция воевала с Россией 16 раз и готова вступить в войну снова, заявил член президентского комитета по безопасности и внешней политике страны, советник турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Месут Хакки 28 февраля в прямом эфире телеканала A Haber.
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Путин и Эрдоган проведут встречу 5 марта в Москве
Президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган проведут встречу 5 марта в Москве.
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Привет из 2011 года: Biostar представила LGA 1155-материнскую плату
Компания Biostar неожиданно решила, что в её актуальном ассортименте не хватает свежей материнской платы на системной логике 2011 года.
Общество
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом
Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил в воскресенье о первом случае заражения новым коронавирусом на территории страны.
Политика
Украинцам ужесточили правила выезда в Россию
С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
Экономика
Великобритания рекордно закупила золото в России
Лондон на фоне подготовки к выходу из Евросоюза закупил золота в России на 5,33 миллиарда долларов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Армия и оружие
МОЛНИЯ: Над Идлибом сбит самолёт
Только что стало известно, что над Саракибом сбит самолет.
Армия и оружие
В сети сообщают о сбитом в Сирии истребителе Су-24
Истребитель Су-24 ВКС России сбит в районе сирийского города Серакиб провинции Идлиб, где в последнее время серьезно обострилась ситуация.
Кино
Фильм «Дау. Наташа» получил приз Берлинале за операторскую работу
Общество
Масленичные гулянья начались в парках Липецка
Главный символ праздника в этом году - Жар-Птица - "облетит" все парки и своим пером "зажжет" чучело Масленицы.
Кино
Опубликован постер экранизации Monster Hunter с Миллой Йовович
Армия и оружие
Илон Маск назвал беспилотный истребитель «убийцей» американского F-35
Илон Маск, миллиардер из США, опубликовал на своей страничке в «Твиттере» сообщение о том, что беспилотный истребитель с системой дистанционного управления окажется «убийцей» американского F-35.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Политика
Греция заблокировала заявление НАТО о поддержке Турции в Идлибе
Заявление НАТО, в котором Турции выражалась поддержка в связи с ситуацией в Идлибе, оказалось заблокировано Грецией, сообщают СМИ.
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Единоборства
Анкалаев на 38-й секунде нокаутировал Куцелабу на UFC Fight Night 169
В ночь на 1 марта по московскому времени в Норфолке (штат Вирджиния, США) состоялся турнир UFC Fight Night 169, в главном бою которого за вакантный титул временного чемпиона в наилегчайшем весе дрались ветеран Джозеф Бенавидес и бразилец Дейвесон Фигейредо.
Армия и оружие
Россия направила два фрегата в Средиземное море
Начальник отдела информационного обеспечения флота капитан 2 ранга Алексей Рулёв сообщил, что два фрегата Черноморского флота России направили через проливы Босфор и Дарданеллы в Средиземное море, где должны присоединиться к другим российским боевым кораблям.
Футбол
«Барселона» огласила заявку на матч Примеры с «Реалом»
«Барселона» в официальном «твиттере» объявила заявку команды на матч 26-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом».
Здоровье
Глава Минздрава рассказал, кому следует проверяться на коронавирус
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что проверяться на коронавирус нужно только тем, у кого есть симптомы, и тем, кто возвращается из очагов, где существует вероятность заражения.
Общество
В парке «Остров мечты» ждут около 40 тысяч посетителей в день открытия
В день открытия в парке "Остров мечты" ожидаются около 30-40 тысяч посетителей, сообщил журналистам председатель совета директоров холдинговой компании "Остров мечты" Амиран Муцоев.
Футбол
«Ливерпуль» крупно уступил «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
Общество