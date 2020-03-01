Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.

Министр обороны ФРГ призвала ЕС и США усилить давление на РФ и Сирию

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