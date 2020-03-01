Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.

В Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию

Экономика Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию Текущий уровень цен на нефть является приемлемым для России, однако нужно готовиться к разным сценариям в том случае, если период низких цен затянется, рассказал президент Владимир Путин.

Шоу-бизнес 69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.

Общество После убийства Листьева его жена странно себя вела Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.

Политика Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.