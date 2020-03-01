Политика

РБКРБКВ Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию

Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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Профилактический прием антивирусныхпрепаратов не гарантирует, что человек не заразится COVID-19.
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