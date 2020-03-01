Политика
РБКВ Германии заявили о необходимости усилить давление на Россию
Европа и США должны усилить совместное давление на президентов Сирии и России Башара Асада и Владимира Путина, заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.
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Здоровье
ВОЗ повысила риск распространения коронавируса до «очень высокого»
Риск распространения COVID-19 в мире повышен до уровня «очень высокий».
Общество
Блогер Диденко рассказала о последней воле погибшего в бане мужа
Блогер Екатерина Диденко рассказал о последней воле мужа Валентина, погибшего во время вечеринки в честь ее дня рождения.
Экономика
Путин рассказал о влиянии обвала цен на нефть на Россию
Текущий уровень цен на нефть является приемлемым для России, однако нужно готовиться к разным сценариям в том случае, если период низких цен затянется, рассказал президент Владимир Путин.
Футбол
Спортивный директор «Тамбова» высказался об игре с «Рубином»
Спортивный директор "Тамбова" Павел Худяков высказался об игре против казанского "Рубина", передает Sport24.
Происшествия
Главного редактора Sputnik Турция задержали
Задержан главный редактор агентства Sputnik Турция, передает Telegram-канал RT.
Космос
Прототип Starship Илона Маска разорвало при испытаниях в Техасе
В Сети опубликовали видео с неудачных испытаний прототипа космического корабля Starship в штате Техас.
Общество
Япония завершила эвакуацию с лайнера Diamond Princess
Японские власти завершили эвакуацию с лайнера Diamond Princess, который стоял на карантине в порту из-за коронавируса.
Политика
Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Шоу-бизнес
Анне Семенович исполняется 40 лет
Армия и оружие
В Польше начались крупнейшие учения по переброске войск США в Европу
Министр национальной безопасности Польши Мариуш Блащак в Twitter рассказал, что в стране начались крупнейшие за последние годы учения DEFENDER 2020.
Армия и оружие
Эрдоган потребовал у Путина не мешать действиям ВС Турции в Сирии
Реджеп Эрдоган просит Владимира Путина не вмешиваться в противостояние турецкой и сирийской армий.
Здоровье
Врач: Антивирусные препараты не спасут от коронавируса
Профилактический прием антивирусныхпрепаратов не гарантирует, что человек не заразится COVID-19.
Футбол
В Москве отменили матч ЛФЛ из-за подозрения на коронавирус
Футбольный матч любительской лиги в Москве был перенесен из-за подозрения на коронавирус, сообщил РИА Новости вице-президент Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Артем Смирнов.
Политика
Путин почтил память псковских десантников в день 20-летия их подвига
Шоу-бизнес
69-летняя Надежда Бабкина не живет с молодым мужем
Недавно в эфире передачи «Секрет на миллион» певица Надежда Бабкина сделала сенсационное признание, которого никак не ожидали от нее услышать сотни преданных поклонников.
Общество
В Крыму объявили в розыск сбежавшую из-под карантина пациентку
В Севастополе по решению суда объявили в розыск пациентку инфекционной больницы.
Политика
В Госдуме оценили согласие Трампа на участие во встрече «пятерки» ООН
В ближайшем будущем может произойти рождение нового формата "Большой пятерки" (G5) с участием РФ, США, КНР, Франции и Великобритании, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина.
Общество
После убийства Листьева его жена странно себя вела
Борис Уваров, в 1995 году — старший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры России, общался с женой Влада Листьева Альбиной после убийства и нашел ее поведение странным.
Политика
Россия и Украина провели переговоры по обмену пленных
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел переговоры в Минске с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком, стороны обсудили обмен в формате "всех на всех", сообщила пресс-служба офиса украинского лидера.
Финансы
В России внесут изменения в закон о валютном регулировании
Резиденты-экспортеры смогут для обоснования недополученной валютной выручки смогут включать документы, фиксирующие порчу товара и урегулирование его оплаты.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
Авто
В России вступили в силу новые правила эксплуатации старых автомобилей
В России с 1 марта вступил в силу государственный стандарт (ГОСТ) для раритетных транспортных средств, сообщается на сайте Росстандарта.
Происшествия
В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо»
В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо».
Биатлон
Евгения Павлова: «Как можно спокойно выступать, когда в сборной такие качели? Вообще не знаю, как держусь, чтобы ни на кого не наорать»
Российская биатлонистка Евгения Павлова рассказала о проблемах с коммуникацией в сборной.
Авто
В Европе УАЗ «Хантер» получил электромотор
Происшествия
Второй случай заражения коронавирусом подтвердила Белоруссия
Гражданка на днях вернулась в родной Витебск из Италии. Это второй подтверждённый случай в стране.