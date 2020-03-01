Политика

Вести.RuВести.RuМинистр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Схожего мнения придерживается и глава комитета по иностранным делам германского бундестага Норберт Реттген.
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Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 07:41, Ашберн
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Православные отмечают Прощеное воскресенье

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