Политика
Вести.RuМинистр обороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Ужасная гуманитарная ситуация в Сирии касается всех, заявила Крамп-Карренбауэр в интервью еженедельнику Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Схожего мнения придерживается и глава комитета по иностранным делам германского бундестага Норберт Реттген.
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Турецкие военные сбили два сирийских самолета
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Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров
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Армия и оружие
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Турция же в ответ заявила, что удары по позициям наносились, несмотря на координацию действий с Россией.
Шоу-бизнес
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Президенты Ирана и Турции Хасан Роухани и Тайип Эрдоган 29 февраля обсудили ситуацию в сирийском Идлибе.
Шоу-бизнес
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СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве
Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
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