Армия и оружие
КоммерсантъМинистр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Ранее в правительственной газете Анкары были опубликованы заявки на выдачу лицензии на разведку нефти и газа турецкой госкомпанией вблизи греческих островов. Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
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с чего всё началось
Глава минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил телеканалу Star, что Афины для защиты своих суверенных прав готовы к военным действиям против Турции в случае провокаций со стороны Анкары.Аргументы и Факты04:11
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Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
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АБН 02 июня в 15:58
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