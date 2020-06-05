с чего всё началось

Ранее в правительственной газете Анкары были опубликованы заявки на выдачу лицензии на разведку нефти и газа турецкой госкомпанией вблизи греческих островов. Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Политика США готовятся представить новые санкции против «Северного потока-2» В конце мая посол США в Германии Ричард Гренелл анонсировал введение новых санкций против «Северного потока - 2». По словам Гренелла, новые ограничительные меры могут быть направлены на то, чтобы помешать ввести газопровод в строй. 1,2K

Общество Умерла журналистка Юлия Норкина Журналистка Юлия Норкина скоропостижно скончалась в возрасте 52 лет, сообщает сайт kp.ru. 1,1K

Экономика Сбербанк может купить долю в Ozon Сбербанк близок к покупке до 30% в онлайн-ритейлере Ozon через допэмиссию акций компании, сообщил Reuters со ссылкой на источники. 43

Общество Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании Глава "Норильского никеля" Владимир Потанин в ходе совещания по видеосвязи с президентом РФ Владимиром Путиным заверил, что для устранения последствий ЧП в Норильске, где произошел разлив нефтепродуктов, не потратят ни одного бюджетного рубля, все профинансируется за счет компании. 811

Общество Мосгорсуд сократил срок ареста журналиста Ильи Азара Мосгорсуд сократил с 15 до 10 суток срок административного ареста журналисту «Новой газеты» и муниципальному депутату Илье Азару, сообщил правозащитный проект «Апология протеста». 23

Экономика Кемеровские потребители меньше всего пострадали от коронавируса Столица Кузбасса стала первым российским городом, в котором активность потребителей почти вернулась на докризисный уровень.

Армия и оружие Силы ПВО ВКС провели учения по отражению авиаудара по Москве Объединение ПВО-ПРО особого назначения ВКС России провело учения по отражению авиационного удара условного противника по Москве.

Здоровье Диетолог назвала самый вредный и опасный суп Самым вредным, и опасным для здоровья супом с хроническими заболеваниями сердца, ожирением и гипертонией является обычная солянка, сообщила СМИ врач-диетолог Ирина Торопыгина. 4

Шоу-бизнес Максим Фадеев показал свою новую подопечную В своей публикации сам Фадеев тоже отметил, что его новая артистка может кого-то напоминать и назвал ее "знакомым лицом", но тем не менее это - абсолютно новый проект и новое имя в шоу-бизнесе. 5

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 159

Политика Посольство России уведомили о высылке двух дипломатов из Чехии «Посольством Российской Федерации в Чешской Республике получена нота МИД Чехии с уведомлением о высылке двух сотрудников российской дипмиссии», — говорится в сообщении в Facebook. 462

Общество Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании. 572

Музыка «Холостяк» Антон Криворотов посвятил новый трек бывшей возлюбленной Главный герой 7-го сезона шоу «Холостяк» на ТНТ Антон Криворотов выпустил новый трек о своих прошлых отношениях на расстоянии.

Общество Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества "Шизофренический бред" Ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко назвал слухи о чипировании "абсолютным бредом" и "неуклюжим заказом". 3K

Происшествия Мужчина с когтями Росомахи угрожал расправой людям в Нью-Йорке Мужчина с лезвиями, как у героя комиксов Росомахи, угрожал протестующим в Нью-Йорке, а позже пытался задавить их на машине.