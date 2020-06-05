с чего всё началось

Ранее в правительственной газете Анкары были опубликованы заявки на выдачу лицензии на разведку нефти и газа турецкой госкомпанией вблизи греческих островов. Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Политика Путин назвал тупиковой логику «после нас хоть потоп» По словам главы государства, в стране многие по-прежнему живут, руководствуясь принципом «после нас хоть потоп», однако эта логика тупиковая.

Общество Россияне смогут сегодня увидеть полутеневое лунное затмение В полутень погрузится южный край диска Луны. Напомним, что 10 января случилось первое полутеневое лунное затмение в этом году. 3

Здоровье Замгубернатора посоветовал «ничего не делать» тем, кто контактировал с носителями коронавируса Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков посоветовал ничего специально не делать тем гражданам, кто контактировал с людьми, зараженными коронавирусом.

Экономика Правительство РФ обеспечит двукратный рост пособий на первого ребёнка По словам Мишустина, правительство рассмотрит вопрос о выделении дополнительных 8 млрд рублей для двукратного повышении выплат госпособий по уходу за первым ребёнком данным группам граждан. 152

Технологии «ВКонтакте» создала и уже запустила новый сервис «Клипы» Популярная российская соцсеть продолжает радовать пользователей своими обновлениями и новыми возможностями, которой на сей раз стал сервис «Клипы», позволяющий не только создавать видеоролики, но и добавивший управление жестами. 27

Политика В Германии допустили введение штрафных пошлин на американский газ Германия может ввести штрафные пошлины на газ из США в случае продолжения давления на проект газопровода «Северный поток — 2». Об этом РИА Новости заявил глава комитета бундестага по энергетике Клаус Эрнст.

Политика Путин одобрил закрепление в Конституции нормы о защите животных Закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными, о защите окружающей среды "позволит нам чувствовать себя цивилизованными".

Авто Кроссовер Jeep Compass получил новый мотор Компания Jeep представила компактный кроссовер Compass 2021 модельного года для европейского рынка, который в том числе стал доступен с новым двигателем.

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Футбол Опубликовано расписание матчей чемпионата Англии до 2 июля Английская премьер-лига (АПЛ) представила расписание матчей до 2 июля. Календарь опубликован на официальном сайте турнира.

Общество Шапошников ответил на обвинение Навального в незаконном заработке Два года назад спикер Мосгордумы Алексей Шапошников действительно продал акции АО «Северянин», а полученные средства направил в уставный капитал собственной компании. 569