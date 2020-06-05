с чего всё началось

Ранее в правительственной газете Анкары были опубликованы заявки на выдачу лицензии на разведку нефти и газа турецкой госкомпанией вблизи греческих островов. Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Происшествия В жилом доме на юге Москвы прогремел взрыв, один человек погиб В жилом доме на Дорожной улице на юге Москвы произошел взрыв, после чего возник пожар. Об этом сообщает телеканал "Москва 24".

Общество Церемония прощания с Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе Церемония прощания с погибшим в результате действий полиции афромериканцем Джорджем Флойдом прошла в Миннеаполисе, трансляцию события вел телеканал ABC News. 4

Общество Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полиции в Екатеринбурге Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что МВД самостоятельно разберется с действиями полицейских, применивших оружие при задержании мужчины в Екатеринбурге.

Шоу-бизнес Пелагея отрезала челку и помолодела на 20 лет Сама Пелагея отметила, что решила вспомнить свой стиль из 2014 года, когда она носила челку и нежную прическу на длинные волосы. 9

Общество Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Американский предприниматель, основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей слишком глупы, чтобы их опровергать. 2,6K

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в Facebook сообщил о смерти своей супруги Юлии. 54

Общество Скончался актёр Михаил Кокшенов Москва, 5 июня 2020, 13:37 — REGNUM На 83-м году жизни скончался российский актёр Михаил Кокшенов. 15

Общество Николая Платошкина посадили под домашний арест "Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Платошкину меру пресечения в виде домашнего ареста на 2 месяца, до 2 августа", - сказала собеседница агентства. 3,5K

Общество В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу Пандемия COVID-19 в России достигла плато, но необходимо соблюдать меры безопасности при планировании массовых мероприятий, заявила на брифинге официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Наука В геноме SARS-CoV-2 нашли фрагмент белка человека Биоинформатики из Кембриджа, пользуясь искусственным интеллектом, разыскали в генетической последовательности SARS-CoV-2 вставку из восьми аминокислот, которая идентична такому же фрагменту в одном из важных белков человека. 108

Общество Депутат призвал Путина ограничить выплаты в 10 тысяч рублей на детей Член КПРФ, депутат законодательного собрания Свердловской области Александр Иванчев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ограничить выплаты по 10 тысяч рублей на ребенка для родителей, которые не участвуют в их воспитании. 80

Происшествия В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. 59

Футбол Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями Отмечается, что в результате нападения от осколков пострадали немецкий полузащитник Юлиан Вайгль и сербский хавбек Андрия Живкович, которые немедленно были доставлены в больницу.

Наука Обнаружено самое большое и древнее сооружение майя Мексиканские ученые обнаружили самое большое из ныне известных сооружений майя. Оно построено раньше, чем известные объекты древнего народа. 24

Транспорт В России началось тестирование онлайн-тахографов В России начали тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда и отдыха водителей. 136

Здоровье Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах Говоря о борьбе с эпидемией коронавируса в регионе, Жвачкин сообщил, что среди врачей «есть много героев, но есть и антигерои», чьи действия привели к заражению коллективов клиник. 88

Общество Молния разорвала самый большой флаг США Удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии. 2

Футбол Игрок «Атлетико» Коста приговорен к шести месяцам тюрьмы Суд Мадрида приговорил футболиста мадридского "Атлетико" Диего Косту к шести месяцам тюрьмы, сообщает El Mundo.

Происшествия В квартире мэра Мегиона идут обыски Поскольку местонахождение Дейнеки не могли установить, а Алчинов находится в отпуске, со следователями общался начальник юридического управления администрации Алексей Петриченко.

Политика Москва может ответить на отказ Киева в земельных участках для РФ Москва может предпринять ответные зеркальные меры после решения Киевского городского совета о расторжении договоров аренды на три земельных участка в украинской столице, предназначавшихся для строительства жилого здания, гаража, помещений консульского отдела и резиденции посла РФ. 146