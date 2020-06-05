Армия и оружие

КоммерсантъКоммерсантъМинистр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Ранее в правительственной газете Анкары были опубликованы заявки на выдачу лицензии на разведку нефти и газа турецкой госкомпанией вблизи греческих островов. Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
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с чего всё началось
Глава минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил телеканалу Star
, что Афины для защиты своих суверенных прав готовы к военным действиям против Турции в случае провокаций со стороны Анкары.
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