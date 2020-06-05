Армия и оружие
КоммерсантъМинистр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Ранее в правительственной газете Анкары были опубликованы заявки на выдачу лицензии на разведку нефти и газа турецкой госкомпанией вблизи греческих островов. Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Читать в источнике
Оценить222
с чего всё началось
Глава минобороны Греции Никос Панайотопулос заявил телеканалу Star, что Афины для защиты своих суверенных прав готовы к военным действиям против Турции в случае провокаций со стороны Анкары.Аргументы и Факты04:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7217 источников, обновлено в 08:20, Ашберн
Общество
Глава МЧС доложил Путину о локализации ЧП в Норильске
ПолитРоссия 07:57
Общество
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии.
РИА Новости 05:44
Происшествия
В жилом доме на юге Москвы произошел взрыв
На юге Москвы в жилом доме произошел взрыв, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Ведомости 06:18
Общество
Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей
Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать.
Известия вчера в 23:12
Происшествия
В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу
В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток.
Российская газета 05:52
Происшествия
В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы
В американском штате Алабама семь человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщил офис шерифа округа Морган на странице в Facebook.
Газета.Ru 07:29
Общество
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
РИА Новости 07:08
Авто
Названы все изменения обновленного Lada Largus
Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.
32CARS.ru 08:04
Происшествия
Убивших инвалида в Берёзовском подростков обязали выплатить 5 миллионов его семье
ТагилСити.ру 06:23
Экономика
Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI
Инвесторы подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть марки WTI по цене -$37,63 доллара за баррель.
Коммерсантъ 08:06
Космос
Жизнь на Марсе предложили искать с помощью лазерного сканирования
Метод основан на флуоресцентном излучении биообъектов микроскопического размера после их облучения лазерным лучом.
Популярная механика 03:28
Транспорт
В России начали тестировать онлайн-тахографы
Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда водителей.
РИА Новости 03:57
Политика
Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала
По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.
Коммерсантъ 07:54
Общество
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 08:09
Политика
Страны ЕС предложили продлить закрытие внешних границ до конца июня
Главам МВД стран Евросоюза рекомендовано продлить закрытие границ до конца июня, заявила госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС.
Взгляд.ру 07:45
Общество
Соловьев прокомментировал уход своей соведущей Шафран
Взгляд.ру 03 июня в 07:51
Общество
Обозначены сроки открытия пляжей на курортах России
Публичные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель.
ForPost 05:24
Политика
В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2»
В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.
РИА Новости 06:45
Политика
Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны
Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Армия и оружие
В США считают бомбардировщики B-1B проблемой для российского флота
Появление стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ВВС США над акваторией Чёрного моря стало «очевидным сигналом» для России, заявили авторы американского издания The Drive.
Национальная служба новостей 03 июня в 01:53
Футбол
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером
Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.
Газета.Ru 07:09
Политика
В Японии призвали «отобрать» Курилы у России
Японский политолог Юкио Касияма призвал власти страны "отобрать" у России четыре острова Южно-Курильской гряды - Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи.
Газета.Ru вчера в 15:14
Авто
АвтоВАЗ вновь остановил сборку автомобилей
Уточняется, что работники, которые заняты на сборке автомобилей и обслуживании, а также обеспечении конвейеров, получат выплату за день простоя в размере 2/3 заработной платы.
32CARS.ru 06:35
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Двое полицейских, обвиняемых в изнасиловании дознавательницы МВД, оправданы, третьему смягчили наказание — он проведет в колонии 4 вместо 6 лет.
Вести.Ru 03 июня в 02:32
Энергетика
Белоруссия передала «Газпрому» предложения по поставкам газа
В Минэнерго Белоруссии заявили, что отправили «Газпрому» письмо, в котором предложили пересмотреть условия поставок газа на 2020 год.
Московский Комсомолец 02:59
Общество
В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
Общество
В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией
Переговорщики Евросоюза и Великобритании могут прийти к общим позициям в переговорах по будущим отношениям этим летом, считает главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
РИА Новости 07:52
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля
График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 12:34
Общество
Суд установил административный надзор за Варварой Карауловой
Суд установил административный надзор над бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, которая была осуждена за попытку примкнуть к ИГ.
Газета.Ru вчера в 11:52