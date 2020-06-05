с чего всё началось

Ранее в правительственной газете Анкары были опубликованы заявки на выдачу лицензии на разведку нефти и газа турецкой госкомпанией вблизи греческих островов. Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.

Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией

Общество Умерла жена телеведущего Андрея Норкина Российский журналист и телеведущий Андрей Норкин в фейсбуке сообщил о смерти своей супруги Юлии. 581

Общество Билл Гейтс назвал глупыми теории о чипировании людей Американский предприниматель и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что конспирологические теории вокруг его участия в заговоре по глобальному чипированию людей являются слишком глупыми, чтобы их опровергать. 2,8K

Происшествия В Краснодаре пластический хирург Алена Верди попала в больницу В столице Кубани Ленинский районный суд перенес первое слушание по уголовному делу в отношении 37-летнего пластического хирурга Алены Верди, которая обвиняется в семи эпизодах оказания медицинских услуг, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью пациенток. 115

Происшествия В Алабаме семь человек погибли в результате стрельбы В американском штате Алабама семь человек погибли в результате стрельбы. Об этом сообщил офис шерифа округа Морган на странице в Facebook.

Общество Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.

Авто Названы все изменения обновленного Lada Largus Новый Lada Largus должен поступить в серийное производство в конце текущего года, а накануне в социальной сети Вконтакте в сообществе «AvtoVAZ News» был опубликован полный список ожидаемых изменений модели.

Экономика Инвесторы подали иск к Мосбирже из-за отрицательной цены нефти WTI Инвесторы подали коллективный иск в Пресненский суд Москвы к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть марки WTI по цене -$37,63 доллара за баррель.

Транспорт В России начали тестировать онлайн-тахографы Министерство транспорта начало тестировать онлайн-тахографы — устройства, которые фиксируют превышение скорости или нарушение режима труда водителей. 138

Политика Чехия высылает двух россиян из-за шпионского скандала По данным Hospodarske Noviny, из Чехии вышлют двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге (РЦНК) — нынешнего руководителя центра Андрея Кончакова, и.о. руководителя представительства Россотрудничества в Чехии, а также еще одного сотрудника РЦНК Игоря Рыбакова.

Общество Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании Ситуация с гибелью оказавшего сопротивление силовикам в квартире жителя Екатеринбурга - не вопрос Кремля, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Политика Страны ЕС предложили продлить закрытие внешних границ до конца июня Главам МВД стран Евросоюза рекомендовано продлить закрытие границ до конца июня, заявила госсекретарь МВД Хорватии Терезия Грас по итогам заседания Совета ЕС.

Общество Обозначены сроки открытия пляжей на курортах России Публичные и приотельные пляжи на Юге России могут начать открываться в течение ближайших двух недель. 630

Политика В Берлине отвергли санкции США против «Северного потока — 2» В Берлине внимательно следят за развитием ситуации вокруг газопровода "Северный поток — 2", в том числе в США, заявила на брифинге представитель Министерства экономики ФРГ, отвечая на вопрос РИА Новости.

Политика Путин поручил поэтапно завершить газификацию страны Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений. 3,3K

Футбол Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером Лидер "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал долларовым миллиардером.

Авто АвтоВАЗ вновь остановил сборку автомобилей Уточняется, что работники, которые заняты на сборке автомобилей и обслуживании, а также обеспечении конвейеров, получат выплату за день простоя в размере 2/3 заработной платы. 1

Энергетика Белоруссия передала «Газпрому» предложения по поставкам газа В Минэнерго Белоруссии заявили, что отправили «Газпрому» письмо, в котором предложили пересмотреть условия поставок газа на 2020 год. 70

Общество В ЕС оценили будущее переговоров по партнерству с Британией Переговорщики Евросоюза и Великобритании могут прийти к общим позициям в переговорах по будущим отношениям этим летом, считает главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.

Общество Строгие ограничения в Москве снимут к 1 июля График снятия ограничений из-за коронавируса в Москве будет готов к 8 июня, сообщил в эфире "России 24" мэр столицы Сергей Собянин. 2K