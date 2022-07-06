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Министр обороны Польши обвинил посла Украины Мельника в работе на Кремль

Посол Украины в Германии Андрей Мельник стал «полезным идиотом Кремля», заявил 6 июля министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
REGNUM
Слова посла Украины недопустимы и неприемлемы, заявил польский министр.
Московский Комсомолец
По словам посла, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств".
РИА Новости
Польский чиновник подчеркнул, что высказывания посла Украины вбивают клин в отношения Варшавы и Киева.
ФАН

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Глава Минобороны Польши Блащак назвал посла Украины Мельника «полезным идиотом Кремля»
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Министр обороны Польши Блащак назвал посла Украины Мельника «полезным идиотом Кремля»
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Министр обороны Польши Блащак назвал посла Украины Мельника полезным идиотом Кремля
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