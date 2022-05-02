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Министр обороны России Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром ситуацию на Украине

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил по телефону с турецким коллегой Хулуси Акаром ситуацию на Украине, сообщили в понедельник журналистам в Минобороны РФ.
РИА Новости
В Минобороны РФ отметили, что разговор состоялся по инициативе турецкой стороны.
Интерфакс
«В ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине, в том числе гуманитарные вопросы», — говорится в сообщении.
РБК
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.
Газета.Ru

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Шойгу обсудил с турецким коллегой гуманитарную ситуацию на Украине
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Шойгу обсудил с министром обороны Турции ситуацию на Украине
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Министры обороны России и Турции обсудили ситуацию на Украине
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Глава Минобороны России Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром ситуацию на Украине
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Министр обороны России Шойгу обсудил с турецким коллегой Акаром ситуацию на Украине
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