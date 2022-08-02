Московский городской суд оглашает обвинительный приговор в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова в рамках рассмотрения уголовного дела о получении парламентарием и его сообщниками взятки в размере 3,25 млрд рублей, сообщает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.
"В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидированы до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники", - говорится в сводке военного ведомства.
Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию "страной-спонсором терроризма", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Владимиру Путину при работе в резиденции в Сочи иногда удается искупаться в море, однако все зависит от графика, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
С начала российской спецоперации на Украине Бельгия заморозила около €50,5 млрд, принадлежащих физическим лицам и компаниям из России, попавшим под санкции ЕС, сообщила газета Nieuwsblad со ссылкой на представителя министерства финансов королевства Фрэнсиса Адинса.