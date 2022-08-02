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Министр обороны Шойгу заявил об уничтожении на Украине шести установок HIMARS

«Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьезно угрожают безопасности региона», — констатирует Шойгу.
Народные новости
Также, по словам Шойгу, за прошедшие две недели украинская армия «лишилась 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin, 125 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger».
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«Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon», — добавил Шойгу.
REGNUM
24 февраля Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса.
Татар-информ

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Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ за время спецоперации потеряли более 30 гаубиц M777 и шесть РСЗО HIMARS
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