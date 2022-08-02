Московский городской суд оглашает обвинительный приговор в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова в рамках рассмотрения уголовного дела о получении парламентарием и его сообщниками взятки в размере 3,25 млрд рублей, сообщает во вторник корреспондент ТАСС из зала суда.