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Министр обороны США Остин заявил, что НАТО не ищет конфронтации с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции с главой Минобороны Латвии Артисом Пабриксом, что НАТО "не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России".
ТВ Центр
В России неоднократно отмечали, что НАТО нацелена на конфронтацию.
РИА Новости
В начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Финляндия и Швеция в случае подачи заявки на членство в НАТО смогут быстро вступить в альянс.
Интерфакс
Министр обороны США при этом отметил, что НАТО увеличивает боевых групп на восточном фланге альянса, США также усиливает присутствие на Балтике, включая Латвию.
РИА Новости

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Министр обороны США Остин: НАТО не стремится к противостоянию с РФ
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В США заявили, что НАТО не стремится к конфронтации и не представляет угрозы для России
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