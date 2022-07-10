РИА НовостиМинистр обороны Украины Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУМинистр обороны Украины Алексей Резников заявил о многочисленных потерях и истощении армии страны.РИА НовостиПо словам Резникова, ракетные системы малой дальности Javelin и NLAW больше не входят в перечень приоритетной техники для ВСУ, теперь Киеву необходимы дальнобойные артиллерийские установки.РИА НовостиТеперь Украина нуждается в дальнобойных артиллерийских установках, передаёт РИА Новости.АбзацВ российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боеприпасами станут законными целями ВКС на Украине.РИА НовостиЧитать далееСвернутьТелеканал 360°Телеканал 360°ТК ЗвездаРБКПолитика СегодняЭкономика сегодняLife.ruPravda.RuФАНАргументы и ФактыRT на русскомГазета.RuREGNUMLive24ИА Красная ВеснаКомсомольская правдаЦарьградКурьер. Среда. БердскПятый каналПодробнее о событииМинистр обороны Украины признался, что ВСУ истощены и несут большие потериТК Звезда11:26Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях ВСУRT на русском11:40Глава Минобороны Украины Резников заявил о больших потерях и истощении украинской армииLenta.ru11:34Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях ВСУГазета.Ru13:06Министр обороны Украины признал множество потерь украинских войскВзгляд.ру11:09Глава Минобороны Украины: ВСУ истощены и несут большие потериPravda.Ru10:49Министр обороны Украины Резников заявил о больших потерях и истощении ВСУРИА Новости10:24Показать ещёОценить1,9KПоделиться