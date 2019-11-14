Политика
РИА НовостиМинистр обороны Украины назвал Россию врагом
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения. Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны.
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Космос
Робот Федор больше не полетит в космос
Знаменитый робот Федор больше не полетит в космос, сообщает Interfax со ссылкой на исполнительного директора Роскосмоса по науке Александра Блошенко.
Политика
В МИД России заявили о признании Жанин Аньес президентом Боливии
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что российская сторона будет считать временно исполняющего обязанности президента Боливии Жанин Аньес руководителем страны.
Общество
Кирилл Терешин показал «руки-базуки» после удаления «рук-базук»
Кирилл Терешин, получивший прозвище «руки-базуки», опубликовал в Instagram видео после операции.
Кино
Военная драма «Ржев» выйдет в прокат 5 декабря
5 декабря в прокат выйдет российская военная драма режиссера Игоря Капылова «Ржев».
Политика
Эрдоган исключил отказ Турции от С-400
Турция считает нарушением своих суверенных прав требование США об отказе от российских систем ПВО С-400, заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом в Вашингтоне.
Общество
«Нафтогаз» заявил об отсутствии предложений от «Газпрома» по газу
Исполнительный директор национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что компания не получала предложений от российского «Газпрома» по вопросу поставок газа на Украину.
Политика
В Голландии ищут причастность Шойгу к гибели рейса MH17
По данным JIT, следствие ищет информацию о лицах в гражданской и военной иерархии, сделавших возможной катастрофу MH17.
Общество
В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае
В интернете появилось видео, на котором жительница села Санниково падает на колени перед приехавшим в населенный пункт премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Общество
Братьев и сестер смогут отправить в одну школу или детсад
Экономика
Кудрин указал сумму, необходимую для борьбы с бедностью в России
В интервью ТАСС глава Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин сказал, сколько денег необходимо потратить государству на борьбу с бедностью в России.
Шоу-бизнес
45-летняя Натали снялась в купальнике и рассказала о беременности
Певица на комментарии не отвечала, но потом все-таки не выдержала и решила расставить все точки над «i». Натали опубликовала в Инстаграме фотографию в купальнике, продемонстрировав идеально стройную фигуру.
Политика
Путин призвал страны БРИКС брать на себя лидирующую роль в ООН
Президент России Владимир Путин выразил мнение, что лидирующую роль в ООН должны получить государства БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).
Происшествия
54 человека изъяты из частного дома престарелых в Челябинске
Общество
В Кремле прокомментировали возможность сделать 31 декабря выходным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, нужно ли сделать 31 декабря выходным днём в 2019 году.
Игры
Закрытие Human Head стало сюрпризом даже для издателя Rune II
Спрос на Rune II в Epic Games Store «превзошёл ожидания» Ragnarok Game и даже после закрытия Human Head в издательстве не отказываются от планов выпустить проект в 2020 году на других ПК-площадках.
Политика
Путин даст большую пресс-конференцию во второй половине декабря
Президент России Владимир Путин соберёт традиционную большую пресс-конференцию во второй половине декабря.
Авто
Toyota Camry получила полный привод RAV4
Японский концерн Toyota презентовал популярный седан Camry и флагманскую модель Avalon в исполнении с полным приводом.
Экономика
Верховная рада Украины приняла бюджет на 2020 год
Законопроект №2000 «О государственном бюджете Украины на 2020 год» поддержали во втором чтении и в целом 279 и 280 депутатов Верховной рады Украины, сообщило 14 ноября информационное агентство «Укриформ».
Культура
Журнал People назвал Джона Ледженда самым сексуальным мужчиной
Журнал People назвал самого сексуального мужчину в мире. По мнению издания, им является Джон Ледженд – певец, автор и актер из США.
Шоу-бизнес
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе
Тарасов запрещает беременной жене загорать на отдыхе Дмитрий Тарасов отправился на отдых с Анастасией Костенко и дочкой.
Хоккей
Молодежная сборная России проиграла в овертайме команде WHL
Молодежная сборная России (игроки до 20 лет) в овертайме уступила сборной Западной хоккейной лиги (WHL) в пятом матче серии против команд юниорских канадских лиг.
Экономика
«Ростелеком» раскрыл детали покупки Tele2
Президент «Ростелекома» Михаил Осеевский раскрыл схему консолидации «Т2 РТК Холдинга» (бренд Tele2), в котором сейчас госкомпании принадлежит 45%.
Игры
Rockstar извинилась за Red Dead Redemption 2 на ПК и дарит подарки
С запуском ПК-версии Red Dead Redemption 2 у Rockstar, очевидно, все вышло не очень хорошо, но разработчики обещают исправиться.
Политика
Белоруссия намерена изменить договор с Россией по охране границы
Белоруссия инициирует внесение изменений в совместный с Россией договор о взаимных усилиях по охране границы, действующий с 1995 года.
Космос
Curiosity обнаружил повышение уровней кислорода на Марсе
Кислород в атмосфере Марса ученые обнаружили достаточно давно, еще при анализе спектров излучения от планеты.
Авто
Ferrari представила новый спорткар начального уровня
Не отступая от своих правил называть свои модели в честь знаменитых городов Италии, таких как Маранелло, Модена и Портофино, Ferrari представляет новое двухместное купе по имени Roma, названного в честь родной столицы.
Футбол
«Локомотив» сделал заявление по реконструкции «РЖД-Арены»
В четверг главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил журналистам, что готов проконсультировать футбольный клуб "Локомотив" по проекту реконструкции стадиона "РЖД Арена".
Музыка
Лидер Rammstein инсценировал драку на Дворцовой площади в Петербурге
Лидер групп Rammstein и Lindemann Тилль Линдеманн поделился в Instagram архивным видео, на котором вместе со шведским актером Петером Стормаре разыграл шуточную сцену.
Экономика
В ПФР рассказали о перспективах индексации для работающих пенсионеров
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов заявил, что эффект от заморозки индексации пенсий работающим пенсионерам составил 368 млрд руб. на 2020 год.