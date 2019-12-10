Политика
Южный ФедеральныйМинистр обороны Украины прокомментировал нормандский саммит
Встречу лидеров в «нормандском формате», которая состоялась в Париже 9 декабря, прокомментировал глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк. Как личность публичная и официальное лицо военного ведомства страны, свое мнение он озвучил в своем аккаунте в facebook, передает издание russian.rt.com.
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Минобороны Украины заявило о высокой вероятности срыва урегулирования в Донбассе
Московский Комсомолец08:35
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В США бегун шлепнул журналистку в прямом эфире
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Самолет Як-42, следовавший рейсом Уфа — Нижневартовск, сел в уфимском аэропорту с отказавшим двигателем.
Гаджеты
Официально представлен смартфон Xiaomi Redmi K30
Китайская компания Xiaomi официально представила смартфон модели Redmi K30.
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Оборонный бюджет США на 2020 год предполагает выделение 300 миллионов долларов на помощь Украине, следует из согласованного палатами проекта.
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Фигуранты дела о теракте в петербургском метро получили тюремные сроки
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«Бавария» готова заплатить за игрока «Шахтера» 50 миллионов евро
«Бавария» нацелилась на полузащитника «Шахтера» Тете. Мюнхенский клуб готов выложить за молодого бразильца 50 миллионов евро.