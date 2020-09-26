Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Видео
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Министр обороны Украины уточнил причину крушения Ан-26

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал предварительную причину авиакатастрофы военного самолёта Ан-26 под Харьковом. Он заявил, что воздушная машина могла зацепиться крылом за землю. Его цитату приводит сайт Минобороны Украины.В источнике
С чего всё началось
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается
 на сайте Минобороны Украины.
Ведомости04:38
Подробнее о событии
Газета.Ru

Минобороны Украины назвало предварительную причину крушения Ан-26

Газета.Ru04:16
RT на русском

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

RT на русском05:42
Комсомольская правда

Возможную причину крушения АН-26 под Харьковом назвали в Минобороны Украины

Комсомольская правда04:25
Lenta.ru

Министр обороны Украины заявил о касании крылом земли разбившегося Ан-26

Lenta.ru04:43
РБК

Украинские военные заявили о касании крылом земли разбившегося Ан-26

РБК03:38
Znak.com

Министр обороны Украины назвал предварительную версию крушения военного Ан-26

Znak.com03:28
РИА Новости

Минобороны Украины назвало возможную причину крушения самолета Ан-26

РИА Новости03:00

Байден упрекнул Трампа за отсутствие заявлений против Лукашенко

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал своего соперника на выборах, нынешнего президента США Дональда Трампа за его молчание по поводу ситуации в Белоруссии, сообщает Reuters.
Общественная служба новостей05:49
19

Слухи: Beyond Good Evil 2 может быть в производственном аду — и виноват в этом якобы Мишель Ансель

В 2017 году Жан-Марк Жоффруа (Jean-Marc Geffroy), работавший ранее над Tom Clancy’s Splinter Cell и Tom Clancy’s Ghost Recon, был переведён на Beyond Good & Evil 2. Ему нужно было наладить производственный процесс, поскольку Мишель Ансель в последние годы предпочитал проекту свою независимую игру WILD.
3DNews06:30
1

В рязанском аквапарке утонул 13-летний школьник

"Рязанским межрайоным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области проводится доследственная проверка по факту гибели в одном из рязанских аквапарков 13-летнего мальчика", - говорится в сообщении ведомства.
ТАССвчера в 11:06
69

В СНБО Украины пообещали поставить на учёт пользователей «ВКонтакте»

Киев, 25 сентября 2020, 12:14 — REGNUM На Украине будут вести учёт жителей страны, пользующихся социальной сетью «ВКонтакте», пообещал глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 25 сентября во время представления Глобального центра взаимодействия в киберпространстве.
REGNUMвчера в 05:14
138

Эксперты ВШЭ оценили сокращение среднего класса в России из-за пандемии

Из-за пандемии коронавируса средний класс столкнулся с меньшим падением доходов, чем другие категории населения, но это падение — значительное и восстановление доходов среднего класса потребует дополнительных мер стимулирования экономического роста, указывают авторы доклада под руководством проректора ВШЭ, директора Института социальной политики Лилии Овчаровой.
РБК02:00
43

«Искандеры» провели пуски крылатых ракет на учениях «Кавказ-2020»

Учения "Кавказ-2020" проходят с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа и в Черном и Каспийском морях под руководством начальника Генштаба ВС России генерала армии Валерия Герасимова.
РИА Новостивчера в 07:54
3