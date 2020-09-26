Министр обороны Украины уточнил причину крушения Ан-26
Министр обороны Украины Андрей Таран назвал предварительную причину авиакатастрофы военного самолёта Ан-26 под Харьковом. Он заявил, что воздушная машина могла зацепиться крылом за землю. Его цитату приводит сайт Минобороны Украины.В источнике
С чего всё началось
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается
на сайте Минобороны Украины.
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Возможную причину крушения АН-26 под Харьковом назвали в Минобороны Украины
Комсомольская правда04:25