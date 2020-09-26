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Национальная служба новостей
Национальная служба новостей

Министр обороны Украины уточнил причину крушения Ан-26

Министр обороны Украины Андрей Таран назвал предварительную причину авиакатастрофы военного самолёта Ан-26 под Харьковом. Он заявил, что воздушная машина могла зацепиться крылом за землю. Его цитату приводит сайт Минобороны Украины.В источнике
С чего всё началось
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается
 на сайте Минобороны Украины.
Ведомости04:38
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Газета.Ru

В Минобороны Украины назвали предварительные версии крушения Ан-26

Газета.Ru08:07
РБК

Украинские военные заявили о касании крылом земли разбившегося Ан-26

РБК03:38
RT на русском

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

RT на русском05:42
Lenta.ru

Министр обороны Украины заявил о касании крылом земли разбившегося Ан-26

Lenta.ru04:43
REGNUM

Министр обороны Украины назвал предварительную причину крушения Ан-26

REGNUM04:36
Znak.com

Министр обороны Украины назвал предварительную версию крушения военного Ан-26

Znak.com03:28
РИА Новости

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

РИА Новости03:00

Жителя США приговорили к году тюрьмы за вечеринки во время пандемии

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ИА Красная Весна14:51

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Российская газета14:25
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RT на русском03:46
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Борис Джонсон назвал противников прививок полоумными одержимыми

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Anews14:23
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