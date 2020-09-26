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Ведомости
Ведомости

В Минобороны Украины назвали возможную версию крушения Ан-26

Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается на сайте Минобороны Украины.В источнике
С чего всё началось
Крушение военно-транспортного самолета в Харьковской области, в результате которого погибли не менее 22 человек, по предварительным данным, произошло из-за отказа одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна, сообщается
 на сайте Минобороны Украины.
Ведомости04:38
Подробнее о событии
РИА Новости

Минобороны Украины назвало возможную причину крушения Ан-26

РИА Новости10:28
Газета.Ru

В Минобороны Украины назвали предварительные версии крушения Ан-26

Газета.Ru08:07
ТАСС

На Украине заявили, что причины крушения самолета в Харьковской области пока не известны

ТАСС03:16
RT на русском

В Минобороны Украины назвали возможную причину крушения Ан-26

RT на русском05:42
РБК

Украинские военные заявили о касании крылом земли разбившегося Ан-26

РБК03:38
Znak.com

Министр обороны Украины назвал предварительную версию крушения военного Ан-26

Znak.com03:28
Lenta.ru

Министр обороны Украины заявил о касании крылом земли разбившегося Ан-26

Lenta.ru04:43

На Детском Евровидении Россию представит 11-летняя петербурженка

На международном конкурсе детской песни Евровидение-2020 Россию представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
Все новости (Нижний Тагил)08:51
34

Зеленский пожелал выздоровления выжившему при крушении Ан-26 курсанту

Владимир Зеленский посещает выжившего в авиакатастрофе курсанта President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, что в ходе беседы Зеленский пожелал выздоровления курсанту, который находится в состоянии средней тяжести.
REGNUM11:17
395

Японцы высказались против освоения Курил Россией

Японцы отмечают, что «резкое ускорение «россиизации» северных территорий» символично происходит после отставки премьер-министра Синдзо Абэ, который ранее обещал лично поставить точку в вопросе о принадлежности Курил.
Evo-rus.com02:39
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Пожар в промзоне в Люберецком районе Подмосковья ликвидирован

Пожар в промышленной зоне в городе Дзержинский в Люберецком районе Московской области потушен, площадь составила 119 кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Московской области Федор Польшин.
ТАСС11:51
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В отличие от адаптеров Nvidia, видеокарты AMD Radeon нового поколения можно будет купить после анонса

Учитывая ситуацию с доступностью карт RTX 3000, если AMD выпустит достойные продукты и предложит их в достаточном количестве по нормальным ценам, немало пользователей, желавших купить RTX 3080 или RTX 3070, могут перейти на сторону AMD.
iXBT.comвчера в 08:37
6

Киркоров иронизирует по поводу требования снести особняк за 12 млн

Представителям главного российского оппозиционера показалось, что особняк Киркорова, стоимость которого оценивается в 12 млн. долларов, препятствует доступу к бухте, входящей в акваторию Москвы-реки.
Pravda.Ru09:07
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Два человека погибли в ДТП в Саранске при попытке скрыться от полиции

Двое мужчин погибли, еще один госпитализирован в результате ДТП в Мордовии, возникшего при попытке водителя автомобиля Opel Vectra скрыться от инспекторов ГИБДД, сообщает пресс-служба МВД региона в субботу.
Интерфакс13:09
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Range Rover Velar получил новые моторы и системы

Базовым станет 2,0-литровый Ingenium D200 с отдачей в 199 л.с. Интерьер внедорожника также получил новую информационно-развлекательную систему Pivi в двух вариантах: стандартный и продвинутый.
32CARS.ru23 сентября в 06:35
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Пилот предупреждал о неисправности Ан-26 за день до крушения

Римма Мхавила, мать погибшего пилота Ан-26 Ашрафа Мсуи, рассказала журналистам, что накануне рокового вылета ее сын звонил ей по телефону и рассказал, что самолет, на котором ему предстоит лететь, неисправен.
Новые Известия10:14
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