Армия и оружие
Взгляд.руМинистр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Военным должна быть обеспечена «четкая карьера», а также защита прав. Как заявил министр, это позволит «конкурировать при отборе за лучших людей». Отметим, что к началу 2014 года на Украине фактически уже был отменен призыв, к 2017 году ВСУ должны были полностью перейти на контрактную основу.
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