Первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко и секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак посетили освобожденные территории Донбасса, сообщил глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Как сообщил РИА "Новости" боец ЛНР с позывным "Циркач", так называемые "боевые наркотики", делающие из бойцов "универсальных солдат", нашли военнослужащие Народной милиции Луганской народной республики в брошенных украинскими военными окопах.
Руководитель делегации МИД РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Москва ответит «ударом» на угрозы стратегического характера.