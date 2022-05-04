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Министр окружающей среды Британии Юстис посоветовал гражданам покупать недорогие продукты

Министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис посоветовал местным жителям в связи с повышением цен покупать недорогие продукты вместо «брендовых».
Lenta.ru
Рост цен на 2,7% в годовом исчислении, о котором сообщил британский розничный консорциум NielsenIQ price index, был самым высоким с сентября 2011 года и вырос с 2,1% в марте.
РИА Новости
По словам Юстиса, рост цен "несомненно, окажет давление на бюджеты домашних хозяйств", которые и без того сталкиваются с растущими счетами за электроэнергию.
РИА Новости
Банк Англии не исключает вероятности превышения инфляцией порога в 8% в этом году.
Общественная служба новостей

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