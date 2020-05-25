Общество
ИзвестияМинпросвещения назвало даты проведения пробного ЕГЭ
24 мая в Минобрнауки сообщили, что зачисление в вузы в этом году планируется провести в августе, после того как все выпускники сдадут школьные выпускные экзамены. 21 мая президент России Владимир Путин предложил начать проведение ЕГЭ с 29 июня.
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Сам Единый государственный экзамен начнется с пробных экзаменов. И пробные экзамены будут в расписании Единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена, а экзамены по литературе для выпускников, географии и информатике пройдут 3 июля.
— Сергей Кравцов, российский политикРИА Новости 11:29
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Общество
Рособрнадзор опубликовал расписание ЕГЭ
"Шестого и 7 июля пройдет самый массовый ЕГЭ по русскому языку, 10 июля — по профильной математике, 13 июля — по истории и физике, 16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам, 22 и 23 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам", — говорится в сообщении.
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Каждый получит по два миллиона рублей.
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Венецианский кинофестиваль состоится в сентябре
Российская газета вчера в 11:35
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Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии
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По сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2019 года, количество обращений уменьшилось больше чем в два раза: с 5461 обращений до 2018-ти.
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Российский тренер по смешанным единоборствам (MMA) Владимир Осия был задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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