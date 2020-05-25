Сам Единый государственный экзамен начнется с пробных экзаменов. И пробные экзамены будут в расписании Единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена, а экзамены по литературе для выпускников, географии и информатике пройдут 3 июля.

Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по литературе, информатике и географии. Также Кравцов отметил, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний в российских вузах.

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