Общество
РИА НовостиМинистр просвещения назвал сроки проведения пробных ЕГЭ
Как пояснил министр, проведение основных экзаменов в России начнется с 3 июля. В этот день выпускники будут сдавать экзамены по литературе, информатике и географии. Также Кравцов отметил, что даты проведения ЕГЭ не повлияют на сроки приемных кампаний в российских вузах.
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Сам Единый государственный экзамен начнется с пробных экзаменов. И пробные экзамены будут в расписании Единого государственного экзамена, и они будут в нормативной базе как начало Единого государственного экзамена, а экзамены по литературе для выпускников, географии и информатике пройдут 3 июля.
— Сергей Кравцов, российский политикРИА Новости 11:29
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