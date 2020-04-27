Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинистр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению

Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
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Сергей Кравцов
Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой возникло много. Но зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников.
— Сергей Кравцов, российский политикСвободная Пресса 01:41
с чего всё началось

Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии

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