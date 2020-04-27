Общество
РИА НовостиМинистр просвещения признал, что школы не готовы к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов в интервью газете "Коммерсант" рассказал о трудностях перехода школ на дистанционное обучение.
Читать в источнике
Оценить360
Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой возникло много. Но зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников.
— Сергей Кравцов, российский политикСвободная Пресса 01:41
с чего всё началось
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года.Коммерсантъвчера в 18:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Министр просвещения считает, что ЕГЭ невозможно отменить даже из-за эпидемии
Коммерсантъвчера в 23:48
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 07:45, Ашберн
Общество
Ученые назвали дату завершения вспышки коронавируса в России
Исследователи сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) считают, что ситуация с распространением COVID-19 в России полностью разрешится в середине лета 2020 года.
Газета.Ru 06:32
Общество
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639
В Калужской области число зараженных коронавирусом возросло до 639.
Московский Комсомолец Калуга вчера в 03:34
Футбол
Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
Президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер в интервью британскому телеканалу Sky Sports заявил, что не может гарантировать того, что Копенгаген примет матчи Евро-2020 в следующем году.
Советский спорт вчера в 15:51
Политика
Песков сообщил о работе по оснащению больниц
На вопрос, следует ли главе государства вмешиваться в ситуацию, Песков ответил, что сама постановка вопроса неверна, ведь Путин вмешивается в этот процесс ежедневно.
RuNews24.ru 07:31
Политика
Путин заявил о возрастающих рисках паводков и пожаров
Риски паводков и пожаров объективно возрастают в весенне-летний период, в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири обстановка уже достаточно сложная, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:24
Политика
Блогер подозревает, с Ким Чен Ыном что-то случилось
Блогер Рустем Адагамов, просмотрев ряд телевизионных передач, сделал вывод о серьезном заболевании южнокорейского лидера.
SM News 25 апреля в 10:43
Здоровье
Половину петербуржцев назвали бессимптомными носителями коронавируса
В управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу заявили, что носителями коронавируса в городе являются не только больные с установленным диагнозом, но и почти половина жителей.
Московский Комсомолец 05:56
Общество
В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии
Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
Политика
Песков спрогнозировал срок выхода на плато по коронавирусу
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью "АиФ" выразил мнение, что через несколько месяцев люди забудут тяготы, вызванные распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 02:37
Общество
Россия стала девятой в мире по числу зараженных коронавирусом
По последним данным, в России заболели уже 87 147 человек. Первое место в списке у США, где выявили почти 966 тыс. заразившихся COVID-19.
Газета.Ru 04:12
Религия
На Урале экс-духовника Поклонской лишили права проповедовать
Екатеринбург, 27 апреля 2020, 13:01 — REGNUM Схиигумена Сергия (Романова) лишили права высказываться публично и проповедовать.
REGNUM 06:01
Общество
Жителям Петербурга разрешили поездки на дачи в Ленобласти
Российская газета 07:23
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-режиме
Lenta.ru 06:04
Политика
Лавров заявил о нежелании Украины обсуждать особый статус Донбасса
Москва наблюдает со стороны Украины саботаж выполнения политической части договоренностей "нормандского" саммита в Париже, Киев не хочет вести никакого разговора об особом статусе Донбасса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
РИА Новости 25 апреля в 09:25
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения о постепенной отмене введенных ранее ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:48
Общество
PepsiCo приостановило рекламу с Региной Тодоренко
Компания PepsiCo снимает рекламу с телеведущей Региной Тодоренко с эфира и меняет оформление соцсетей.
Gazeta.SPb 02:28
Общество
Минюст предложил дополнить закон о наказании за шум в ночное время
В феврале адвокат Тимур Маршани прокомментировал идею ввести штрафы за шум в жилых домах после 19:00.
RT на русском вчера в 17:15
Происшествия
Полиция заинтересовалась закрытой вечеринкой в Хакасии
Абакан, 27 апреля 2020, 08:39 — REGNUM Правоохранители в Хакасии проверят информацию о проведении закрытой вечеринки в одном из ночных клубов Абакана.
REGNUM 01:39
Происшествия
Вице-мэр Киева задержан за нападение на полицейского
Вице-мэр Слончак, который ехал с ней в машине, набросился с кулаками на полицейского.
Lenta.ru 03:33
Гаджеты
Новый смартфон Xiaomi Mi 10 Youth Edition получит уникальный дисплей
Китайский бренд Xiaomi анонсировал выход нового смартфона Mi 10 Youth Edition, который работает на базе актуальной ОС Android 10.
Rusargument 05:26
Общество
Путин лично руководит оснащением, но медсестры массово уходят даже из Коммунарки
Бывшая сотрудница Коммунарки рассказала об увольнении из главной инфекционной больницы Москвы нескольких десятков медсестер и младшего медперсонала.
Собеседник 06:11
Здоровье
Еще 207 человек заразились коронавирусом в Нижегородской области
Коронавирус был подтвержден у 207 жителей Нижегородской области по данным на 27 апреля. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.
АиФ Нижний Новгород 04:31
Политика
Песков рассказал о реакции Путина на мозаику с ним в храме Минобороны
Суть событий вчера в 12:19
Гаджеты
Новый iPhone SE проверили на прочность
Новый iPhone SE был протестирован на прочность.
Актуальные Новости 00:50
Путешествия
Турецкие отели откажутся от шведского стола из-за коронавируса
По мере ослабления ограничительных мер из-за эпидемии коронавируса нового типа отели Турции планируют вернуться к "нормальной" работе в конце мая, но по новым правилам.
Российская газета 05:52
Общество
В Волгоградской области пока отказались вводить цифровые пропуска
Как сообщила Писемская во время брифинга по COVID-19, вводить цифровые пропуска для жителей региона пока не будут.
Волга-Медиа 05:34
Шоу-бизнес
Марата Башарова требуют лишить звания заслуженного артиста Татарстана
Коммерсантъ Казань 02:33
Общество
У берегов Калифорнии остановились десятки нефтетанкеров
Десятки нефтяных танкеров встали на якорь у берегов американского штата Калифорния. Об этом сообщает Береговая охрана США.
Газета.Ru 04:02