Общество
КоммерсантъМинистр просвещения признал неготовность школ к удаленному обучению
Министр просвещения Сергей Кравцов принял решение о переводе школ на дистанционное обучение, хотя понимал, что «не все школы и не все учителя были к этому готовы».
Читать в источнике
Оценить189
Для многих семей это оказалось шоком. Вы думаете, я этого не знаю? Моя дочь точно так же мучилась с онлайн-платформами, которые всякий раз зависали из-за перегрузки. Проблем с учебой возникло много. Но зато у нас, слава богу, пока нет случаев тяжелой вирусной болезни среди школьников.
— Сергей Кравцов, российский политикСвободная Пресса 01:41
с чего всё началось
Министр просвещения Сергей Кравцов о работе школ в условиях эпидемии Эпидемия коронавируса накрыла Россию весной, под конец учебного года. Школы получили приказ перейти на дистанционную работу, что вызвало неудовольствие и родителей, и учителей.Коммерсантъвчера в 18:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Политика
Песков объяснил слова Путина про «печенегов и половцев»
Песков в интервью "Аргументам и Фактам" заявил, что президент использовал такой речевой оборот только для того, чтобы свои мысли "лучше и нагляднее" донести до народа.
Народные новости 03:09
Общество
Новый случай заражения коронавирусом выявлен в Крыму
Новый случай заражения коронавируной инфекцией выявлен в Республике Крым. Об этом сообщил глава субъекта Сергей Аксёнов.
Новый Севастополь 03:24
Общество
За сутки 56 человек заразились коронавирусом в Калужской области
Стоит отметить и увеличение инфицированных в Обнинске: за сутки там заболело 18 человек. Данные оперативного штаба Калужской области.
Знамя.Калуга вчера в 03:21
Происшествия
Суд арестовал бывшего мэра Пятигорска
Пятигорский городской суд в воскресенье, 26 апреля, заключил под стражу экс-главу Пятигорска Льва Травнева.
Известия вчера в 10:27
Политика
Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
Общество
Способное достроить «Северный поток — 2» судно сменило курс на Находку
Судно-трубоукладчик «Академик Черский», которое рассматривали как один из вариантов завершения строительства газопровода «Северный поток — 2», указало курс на Находку.
RT на русском вчера в 06:54
Армия и оружие
Российские десантники впервые прыгнули в Арктике с высоты в 10 км
«Российские десантники в составе сводного подразделения впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 с высоты 10 000 метров в экстремальных условиях Арктики в районе архипелага Земля Франца Иосифа»,— говорится в сообщении на сайте Минобороны России.
Коммерсантъ вчера в 04:52
Общество
Число заболевших коронавирусом в России превысило 87 тысяч человек
В России за сутки выявлены 6 198 новых случаев заболевания коронавирусом (+7,7%) в 84 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Интерфакс 04:08
Экономика
Количество заболевших COVID-19 в России превысило показатель в Китае
Общее количество заболевших коронавирусом в стране составило 87 147 человек, что превысило показатель в Китае — там число инфицированных около 84 тысяч человек.
Твой Иркутск 03:54
Энергетика
Цена нефти марки Brent поднялась выше $25 за баррель
Цена нефти марки Brent с поставкой в июле превысила 25 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости вчера в 20:33
Общество
Роспотребнадзор анонсировал нововведения после завершения пандемии
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что после завершения эпидемии COVID-19 и режима самоизоляции для заведений общественного питания будут разработаны новые правила, а россиянам придётся менять привычки и поведение.
RT на русском вчера в 12:06
Общество
В Ярославской области коронавирус выявлен почти у 400 человек
За минувшие сутки в регионе диагноз COVID-19 был поставлен еще 42 пациентам В Ярославской области за прошедшие сутки выявлено еще 42 случая заражения коронавирусной инфекцией, а всего диагноз COVID-19 в регионе поставлен 384 пациентам, сообщил на своей странице в Facebook губернатор области Дмитрий Миронов.
Коммерсантъ Ярославль вчера в 05:50
Общество
Непродовольственные магазины в Липецкой области возобновили работу
В Липецкой области с понедельника, 27 апреля, возобновили работу непродовольственные магазины.
LipetskMedia.ru 02:03
Автоспорт
Организаторы Гран-при Франции сообщили об отмене этапа в сезоне-2020
Организаторы Гран-при Франции объявили, что запланированный на сезон-2020 этап Формулы-1 из-за пандемии коронавируса в этом году не состоится.
Чемпионат 04:35
Общество
В Свердловской области введут обязательный масочный режим
Ношение защитной маски станет обязательным для жителей Свердловской области.
Российская газета 02:49
Политика
Ким Чен Ын мог быть ранен во время ракетных испытаний
Экспресс газета 03:18
Политика
РПЦ объяснила портреты Путина и Сталина в главном храме Минобороны
РПЦ объяснила портреты Владимира Путина, Сергея Шойгу и Иосифа Сталина в главном храме Минобороны.
Piter.tv 24 апреля в 11:12
Шоу-бизнес
Ксения Собчак защитила Регину Тодоренко
В последнее время Ксения Собчак усиленно критикует всех подряд, но решила защитить Регины Тодоренко, на которую обрушился шквал критики за заявление о домашнем насилии.
Paparazzi.ru 02:13
Общество
В Башкирии увеличилось количество зараженных коронавирусом
Сегодня, 27 апреля, на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр здравоохранения республики Максим Забелин озвучил актуальные данные по заболеваемости коронавирусом.
Горобзор.ру 03:19
Общество
В России могут начать штрафовать за лающих по ночам собак
Как сообщало ИА REGNUM, в России могут ужесточить наказания для шумных соседей и ввести штрафы.
REGNUM 01:37
Общество
В России снизят первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми
RT на русском 04:03
Происшествия
6 человек отравились неизвестной жидкостью в Новосибирской области
В Новосибирской области произошло массовое отравление людей неизвестной жидкостью, об этом аппаратном совещании в правительстве региона сообщил глава ГУ МЧС по НСО Виктор Орлов.
АиФ Новосибирск вчера в 23:39
Общество
Мишустин поручил подготовить варианты снятия ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил в ближайшие дни подготовить предложения по постепенной отмене ограничений работы индивидуальных предпринимателей и отдельных предприятий, введенных ранее в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 04:18
Политика
Путин и Трамп приняли совместное заявление о 75-летии встречи на Эльбе
Газета.Ru 25 апреля в 14:10
Общество
В РАН назвали возможные сроки окончания пандемии коронавируса в России
Москва, 27 апреля 2020, 09:34 — REGNUM В России распространение заболевания, вызванного новым коронавирусом, может закончиться в середине июня текущего года, заявил академик Российской академии наук Александр Чучалин.
REGNUM 02:34
Технологии
Huawei представила альтернативу картам Google
Стало известно, что разработчики компании Huawei создали собственное приложение, которое станет отличной заменой картам Google.
Vevby.ru 25 апреля в 17:16
Происшествия
Жители Подмосковья устроили массовую вечеринку
Газета.Ru вчера в 11:34
Общество
В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 35 человек
Как сообщает оперативный штаб в понедельник, 27 апреля, в Самарской области подтвердили 35 новых случаев заболевания коронавирусом.
Самарская газета 04:32
Здоровье
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 65 человек
За прошедшие сутки еще у 65 пациентов из Ростовской области подтвердилось заболевание коронавирусной инфекцией, сообщается на сайте Стопкоронавирус.рф.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 04:02